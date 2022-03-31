عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة ان مصادر داخل نادي الزمالك كشفت عن قيام البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتواصل مع مواطنه كارلوس كيروش بعد مباراة السنغال بالأمس وضياع حلم التأهل لكأس العالم.
 

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC  تفاصيل ما حدث بين الثنائي حيث أكد كيروش لفيريرا أنه راضي عما قدمه مع المنتخب الوطني لكن واجهته بعض المشاكل وعلى رأسها عدم وجود وفرة من اللاعبين المميزين وأنه كان يضطر لتوظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم لسد النقص.
 

وأشار كيروش لفيريرا إلى أنه فضل المبادرة وإعلان استقالته لرفع الحرج عن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أنه يحتاج لفترة عمل لا تقل عن 4 سنوات حتى يستطيع أن يضع بصماته وخلق جيل جديد من المنتخب الوطني.
 

وشدد مدرب المنتخب على فيريرا بأنه خسر نهائي إفريقيا وتصفيات كأس العالم بركلات الترجيح وهي في النهاية مرتبطة بالتوفيق وعدم التوفيق فقط.


وأبدى كيروش في حديثه مع فيريرا استيائه من استمرار الهجوم عليه بشكل متواصل من الإعلام حتى وهو يحقق الانتصارات، موضحًا أن الهجوم والانتقادات كانت تتسبب في ضغط كبير عليه وعلى اللاعبين بشكل مستمر.


وخسر المنتخب الوطني بالأمس أمام السنغال بركلات الترجيح ليتأهل أسود التيرانجا إلى نهائيات كأس العالم.

الاتحاد المصري الزمالك المنتخب الوطني كأس العالم الاتحاد المصري لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

جمال علام: ننتظر رد الانضباط في الفيفا على شكوانا ضد السنغال

ترشيحاتنا

حازم إمام: اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع كيروش

علي فرج وهانيا الحمامي ومازن هشام وطارق مؤمن لربع نهائي بطولة بريطانيا

كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري

لم يجد ثمن حقنة| قصة وفاة حمادة سلطان بسبب الفقر

السولية معالج نفسي في غرفة ملابس المنتخب بعد الخسارة من السنغال

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت ليكون مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ