كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري

أكد الإعلامي محمد شبانة ان مصادر داخل نادي الزمالك كشفت عن قيام البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتواصل مع مواطنه كارلوس كيروش بعد مباراة السنغال بالأمس وضياع حلم التأهل لكأس العالم.



وأوضح في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC تفاصيل ما حدث بين الثنائي حيث أكد كيروش لفيريرا أنه راضي عما قدمه مع المنتخب الوطني لكن واجهته بعض المشاكل وعلى رأسها عدم وجود وفرة من اللاعبين المميزين وأنه كان يضطر لتوظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم لسد النقص.



وأشار كيروش لفيريرا إلى أنه فضل المبادرة وإعلان استقالته لرفع الحرج عن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أنه يحتاج لفترة عمل لا تقل عن 4 سنوات حتى يستطيع أن يضع بصماته وخلق جيل جديد من المنتخب الوطني.



وشدد مدرب المنتخب على فيريرا بأنه خسر نهائي إفريقيا وتصفيات كأس العالم بركلات الترجيح وهي في النهاية مرتبطة بالتوفيق وعدم التوفيق فقط.



وأبدى كيروش في حديثه مع فيريرا استيائه من استمرار الهجوم عليه بشكل متواصل من الإعلام حتى وهو يحقق الانتصارات، موضحًا أن الهجوم والانتقادات كانت تتسبب في ضغط كبير عليه وعلى اللاعبين بشكل مستمر.



وخسر المنتخب الوطني بالأمس أمام السنغال بركلات الترجيح ليتأهل أسود التيرانجا إلى نهائيات كأس العالم.