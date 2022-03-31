الطريقة الصحيحة لخطوات قياس ضغط الدم عند المراهقين

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يرتفع ضغط الدم المنتشر على جدران الشرايين، زاد معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين بسبب زيادة انتشار السمنة ونمط الحياة الخامل.

إنه مصدر قلق صحي متزايد لأن ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يعاني واحد من كل عشرة أطفال من ارتفاع ضغط الدم ، ويتم تشخيص واحد من كل 25 طفلًا بارتفاع ضغط الدم في سن 12-19 .

كشف موقع هيلثي عن كيفية قياس ضغط الدم للمراهقين .



كيف يتم قياس ضغط الدم عند المراهقين؟

يتم تسجيل قياس ضغط الدم على أنه "مم زئبق" (ملليمتر من الزئبق) في عددين.

الرقم الأعلى هو الضغط الانقباضي ، والضغط الشرياني الأقصى عند انقباض القلب ، والرقم الأقل هو الضغط الانبساطي ، وهو أقل ضغط شرياني عندما يرتاح القلب .

مع تغيير أحجام الكفة ، ومستويات القلق ، وتناول الكافيين ، والوقت من اليوم ، ووضع المريض ، من الصعب الحصول على قياس دقيق لضغط الدم. للحصول على قراءة دقيقة ، يجب إجبار الأطفال والمراهقين على الجلوس بهدوء لمدة ثلاث إلى خمس دقائق على الأقل مسبقًا مع دعم الظهر المناسب والقدم المسطحة وغير المتقاطعة .

قد يستخدم طبيب الأطفال أو الطبيب مقياس ضغط الدم الزئبقي القياسي أو مقياس ضغط الدم اللاسائلي أو مقياس ضغط الدم الرقمي لقياس ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الأصفاد بأحجام مختلفة لملاءمة مناسبة .

في المراهقين (13 سنة وما فوق) ، يُعرّف ضغط الدم الذي يتراوح من 120 إلى 129 ملم زئبقي الانقباضي وأقل من 80 ملم زئبقي من الضغط الانبساطي على أنه ارتفاع في ضغط الدم ، في حين أن ارتفاع ضغط الدم هو ضغط الدم 130/80 ملم زئبق أو أعلى.