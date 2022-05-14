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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص وأجرة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة أجرة، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، إتجاه القاهرة، قيادة المدعو الأمير ع أ إ - 45 سنة- سائق- ويقيم الجيزة- أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أجرة، قيادة المدعو منصور ع ع- 52 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز البلينا.

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ونتج عن الحادث إصابة كل من:"أحمد ع أ إ - 26 سنة- عامل- ويقيم مركز المنشاة- مصاب بكدمه بالكتف الأيسر- وأحمد ف ا ع - 25 سنة- عامل- ويقيم مركز المنشاة- مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، صابرين ح أ - 25 سنة- ربة منزل- مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونجلتها يسر س ص - 7 سنوات- مصابة بجروح قطعية بالوجه والساعد الأيسر- ويقيمان الجيزة، من مستقلي السيارة الأولى".

"وحسنية ع ع م - 56 سنة- ربة منزل- مصابة- سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ساميه ع ع - 59 سنة- ربة منزل- مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى م ع - 32 سنة- عامل- مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم- ويقيمون مركز البلينا، من مستقلي السيارة الثانية".

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وبسؤالهم افادوا بمضمون ما تقدم.

سوهاج ميكروباص المنشاة الطريق الصحراوي الغربي محافظة سوهاج تصادم سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي

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