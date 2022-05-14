مناسبة للريجيم.. طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت

تعتبر طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت من الصلصات والصوصات الشهيرة للغاية في عالم الطبخ، وتدخل في العديد من الوصفات والطبخات حول العالم، مثل المكرونة إلى اللحوم والدجاج وحتى الحلوى، حيث يوضع السكر بدلًا من الملح لتصبح حلوة وتستخدم كبديل للكريمة في بعض أنواع الحلوى.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت، وهي وصفة مقتبسة من أكلات المطبخ العربي، وهي مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية أو يحبون تناول الأطعمة الصحية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 25 دقيقة، وتكفي هذه الكمية لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت

طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت



مقادير طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 كوب حليب خالي الدسم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

1 ملعقة كبيرة جبن قليل الدسم



طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت

- نذيب الدقيق في الحليب على البارد.

- نضع الخليط مع الملح والفلفل والثوم والبصل على النار، ونقلب.

– ننتظر حتى يغلظ القوام، ثم نقوم بإضافة الزيت ونقلب مرة أخرى.

- يضاف الجبن قليل الدسم، ثم نستخدم صلصة البشاميل على الفور .