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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشعبة الإنجليزية بإعلام القاهرة تنظم مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم الشعبة الانجليزي بكلية الإعلام جامعة ‎القاهرة ، مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج في أقسام الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان .

وذلك يوم  الأحد القادم 22 مايو  ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور  الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

على الجانب الآخر ، نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور شريف شاهين عميد الكلية، عددًا من الفعاليات خلال شهر مايو الجاري، تضمنت يومًا رياضيًا للكلية، ورحلة علمية وترفيهية إلى مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والزيارات الميدانية  بمشاركة الطلاب.

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وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي للكلية عدة فعاليات، منها كرة القدم والسلة والطائرة والعدو، وتكريم فريق الكلية للخماسي، الذي فاز بكأس الدورة الرمضانية، الذي نظمته الجامعة خلال شهر رمضان، وشارك فيها عدد كبير من طلاب كلية الآداب، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا اليوم، وأبدوا رغبتهم في تكرار مثل هذه الأنشطة، وبالتالي تسعى الكلية إلى تنظيم عدد من الأنشطة والورش التدريبية طوال الإجازة الصيفية.
 
كما استهدفت الرحلة العلمية والترفيهية للطلاب إلى مدينة الإسكندرية زيارة أهم معالمها العلمية والتاريخية، وتمت تحت اشراف اللجنة العلمية بالكلية، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتخصصين بقسمي الجغرافيا والتاريخ بالكلية، لشرح المعلومات التاريخية والعلمية عن أهم هذه المزارات والمعالم السياحية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاداب كلية الإعلام الدراسات العليا Jobs Education

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