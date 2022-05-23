أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

سلطة الرنجة من المقبلات التي يتهافت عليها الكثيرون في مطاعم الأسماك الشهيرة، ولكن يمكن إعدادها في المنزل بدون تكاليف باهظة وبمكونات بسيطة.

وفي هذا التقرير نستعرض طرق مختلفة لعمل الرنجة في المنزل، يمكنك التعرف على المقادير والخطوات.

سلطة الرنجة

أنواع سلطة الرنجة

1- سلطة الرنجة بالطحينة.

2- سلطة الرنجة المخللة.

3- سلطة الرنجة المشوية.

4- سلطة الرنجة بالخضار.

5- سلطة بطارخ الرنجة.

سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي

الشيف فاطمة أبو حاتي من أمهر الشيفات التي تقدم الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تستغرق إلا حوالي 10 دقائق فقط، تعرف على المقادير والخطوات في السطور التالية.

مقادير الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي

رنجة قطع

بصل أخضر

فلفل مكعبات

ملح

فلفل أسود

بنجر مكعبات

طماطم مكعبات

زعتر

زيت

شبت

خل

شطة

كمون

ليمون

سلطة الرنجة المشوية

طريقة تحضير سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي

1- قومي بمزج الليمون مع الشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت واتركيه جانبًا.

2- احضري وعاء أخر وضعي به الطماطم المكعبات والبصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3- اضيفي الرنجة ثم قومي بالتقليب الجيد.

4- اضيفي على الرنجة صوص الليمون والخل.

5- زيني الرنجة بالبقدونس والشبت وقدميها.

الرنجة المخللة

الرنجة المخللة من الأكلات التي يعشقها عشاق السي فوود، ويقبلون على شراؤها من المحلات في الأعياد، تعرف على الوصفة خلال النقاط التالية.

مقادير الرنجة المخللة

رنجة مكعبات

6 ملاعق كبيرة مفروم شبت

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم مطهوة على البخار

1 تفاحة مقرمشة، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات 1/2 بوصة

1/4 كوب بصل أحمر مفرومناعماً

1/3 كوب جوز مفروم ناعم

2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

1/4 كوب كريمة حامضة

1 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم ناعماً

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل

1/2 ملعقة صغيرة ملح كوشير أو حسب الرغبة

1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة

طريقة تحضير الرنجة المخللة

1- يُمزج الرنجة والمخلل والبطاطس والتفاح والبصل والجوز في وعاء تقديم 2 أو 3 ليتر.

2- يُمزج الخل والقشدة الحامضة والشبت والخردل والملح والفلفل في وعاء صغير ويُخفق المزيج جيدًا.

3- تُسكب الصلصة فوق السلطة وتُمزج بلطف، ضعه في الثلاجة حتى تصبح جاهزًا لتقديمه.

وصفة سلطة الرنجة

سلطة الرنجة في الخلاط

يحب بعض الأشخاص تناول سلطة الرنجة المفرومة، لذلك يمكنك عملها في الخلاط والتخلص من القطع الكبيرة، تعرف على الخطوات خلال السطور التالية.

مقادير سلطة الرنجة في الخلاط

مكعبات الرنجة

ملعقة صغيرة خردل

كريمة لباني

مكعبات فجل

بقدونس فريش

شبت فريش

بصل مكعبات

طريقة تحضير سلطة الرنجة في الخلاط

1- في وعاء صغير اخلطي الكريمة الطازجة والقشطة والفجل والخردل لعمل الصلصة.

2- يقطع البصل إلى مكعبات، ونقطع المخللات يقطع الشبت والبقدونس تقطيعًا خشنًا.

3- في وعاء كبير ، يُمزج البصل والمخلل والبقدونس والشبت والتفاح والرنجة والصلصة.

4- بعد فرم المكونات في الخلاط، ضعي عصير الليمون في وعاء، يقلب جيدًا حتى يتجانس، ثم قدمها للضيوف.

بطارخ الرنجة

بعض الأشخاص يفضلون تناول بطارخ الرنجة، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية لصحة الجسم، تعرف على طريقة تحضيرها خلال النقاط التالية.

مقادير سلطة بطارخ الرنجة

جزر شرائح

بطارخ رنجة شرائح

ماء

صلصة

صويا صوص

طريقة تحضير سلطة بطارخ الرنجة

1- احضري وعاء وضعي به الماء والصلصة والصويا صوص وقمي بمزجهم جيدا.

2- افرمي البطارخ في الخلاط أو قدميها مكعبات حسب الرغبة.

3- ضعي الخليط على البطارخ وقلبي جيدا.

4- ضعي البطارخ في الثلاجة ثم قدميها.

مقادير سطة الرنجة والبطارخ

الرنجة البانيه

يحب بعض الأشخاص تناول الأكلات الجديدة والمبتكرة، وتعتبر الرنجة البانية من الأكلات الغريبة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، يمكنك تحضيرها في المنزل بالطريقة التالية.

مقادير الرنجة البانية

رنجة مخلية من الجلد

كزبرة

بصل أخضر حلقات

بطاطس مهروسة

فلفل اسود

ملح

زيت

شطة

دقيق

بقسماط

كمون

بيض

ليمون

طريقة تحضير الرنجة البانيه

1- ضعي الرنجة مع الزيت ووالملح والكمون والشنطة والثوم والبصل في الخلاط وامزجيهم جيدا.

2- ثم اضيفي البطاطس المهروسة مع المكونات واقلبيهم معا.

3- ضعي الخليط في طبق وقومي بتشكيل خليط الرنجة إلى دوائر بحجم واحد.

4- ضعي الخليط بعد تشكيله في الثلاجة.

5- وبعد 30 دقيقة اخرجي الوعاء من الثلاجة، وضعي أقراص الرنجة في الدقيق ثم البيض بالفلفل الأسود ثم البقسماط ثم في زيت القلي على النار.

6- قدمي الرنجة البانية المزينة بالبقدونس على مائدة الطعام ساخنة.