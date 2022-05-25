حدث ليلا | وزير التعليم يكشف سر عدم تضمين أسماء قيادات الدولة بالامتحانات .. حجز مستريحة أكتوبر لاستيلائها على 11 مليون جنيه .. إطلاق النار في تكساس وسقوط 21 قتيلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 25 مايو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سر صدور تعليمات عاجلة اليوم بمنع التطرق للقضايا السياسية و قيادات الدولة في الامتحانات

قررت جهات التحقيق حجز مستريحة أكتوبر، المدعوة “أم إبراهيم” لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة

احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه "أنسي" مساء أمس تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال. وأحيا الحفل النجم الهضبة عمرو دياب وقدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة .

أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، "أن النادي الأهلي لن يحصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام".. وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر: “مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة جداً على النادي الأهلي”.

أكد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني، أن ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية.. وقال "مرموش" في تصريحات عبر حواره مع ميدو على قناة المحور

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار في مدرسة تكساس بالمجزرة، قائلا " كنت آمل عندما أصبحت رئيسا ألا أتعامل مع مجزرة جديدة كهذه".

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أجرت تجارباً لصواريخ باليستية قصيرة المدى "SRBM" وأخرى بعيدة المدى عابرة القارات "ICBM".

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية، ودعتها إلى "الحوار".

قالت وزارة الصحة بإقليم كيبيك في كندا إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.