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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | وزير التعليم يكشف سر عدم تضمين أسماء قيادات الدولة بالامتحانات .. حجز مستريحة أكتوبر لاستيلائها على 11 مليون جنيه .. إطلاق النار في تكساس وسقوط 21 قتيلا

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 25 مايو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

 

السوشيال ميديا السبب.. وزير التعليم يكشف سر عدم تضمين الامتحانات أسماء قيادات الدولة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سر صدور تعليمات عاجلة اليوم بمنع التطرق للقضايا السياسية و قيادات الدولة في الامتحانات

حجز مستريحة أكتوبر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث

قررت جهات التحقيق حجز مستريحة أكتوبر، المدعوة “أم إبراهيم” لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة

بالصور.. نجيب ساويرس يحتفل بحفل زفاف نجله أنسى

احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه "أنسي" مساء أمس تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال. وأحيا الحفل النجم الهضبة عمرو دياب وقدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة .

سفير مصر بالمغرب: نهائي الأهلي والوداد هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين|فيديو

أكد ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أن نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

بشير التابعي : الأهلي مش هياخد دوري أبطال إفريقيا السنة دي

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، "أن النادي الأهلي لن يحصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام".. وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر: “مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة جداً على النادي الأهلي”.

مرموش: ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب الكان|فيديو

أكد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني، أن ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية.. وقال "مرموش" في تصريحات عبر حواره مع ميدو على قناة المحور

بعد إطلاق النار في تكساس وسقوط 21 قتيلا .. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة الأمريكي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار في مدرسة تكساس بالمجزرة، قائلا " كنت آمل عندما أصبحت رئيسا ألا أتعامل مع مجزرة جديدة كهذه".

سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أجرت تجارباً لصواريخ باليستية قصيرة المدى "SRBM" وأخرى بعيدة المدى عابرة القارات "ICBM".

أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية .. وتدعو للحوار البنّاء

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية، ودعتها إلى "الحوار".

كندا تعلن رصد 15 إصابة بمرض جدري القرود وتتوقع المزيد

قالت وزارة الصحة بإقليم كيبيك في كندا إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.

 

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