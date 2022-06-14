نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، والخضروات نستعرضها فيما يلي:

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة. ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، 14 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاض طفيف بالحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، بعد أن انخفض..

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين ..

ترتبط أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بارتفاع سعر الدولار والذي يزيد وينقص يوميا بحسب الأوضاع العالمية.

الفراخ وصلت 45 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13- 6 -2022 تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري. ويقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين،

ساهمت الأزمات العالمية الأخيرة، في ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، وذلك نظرا لزيادة تكلفة المواد الخام وتشغيل الصناعة. وفي هذا السياق، يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، انخفاضا كبيرا في الأسواق، بعدما وصل سعر الكوسة لـ 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا بـ 10 جنيهات للكيلو والبامية 25 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 4 جنيهات للكيلو. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو: كما وصل سعر البطاطس5 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر

يبحث العديد من المصريين عن أرقام بعض الخدمات بشكل يومي، ومنها أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.