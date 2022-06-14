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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، والخضروات نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة. ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، 14 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

انخفاض بسيط.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيشهد انخفاض طفيف بالحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، بعد أن انخفض..

سعر الدولار في البنوك اليوم 14-6-2022

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين ..

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ترتبط أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بارتفاع سعر الدولار والذي يزيد وينقص يوميا بحسب الأوضاع العالمية.

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء

الفراخ وصلت 45 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13- 6 -2022 تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري. ويقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين،

بسبب زيادة تكلفة التشغيل.. ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 يونيو

ساهمت الأزمات العالمية الأخيرة، في ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، وذلك نظرا لزيادة تكلفة المواد الخام وتشغيل الصناعة. وفي هذا السياق، يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

تشهد أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، انخفاضا كبيرا في الأسواق، بعدما وصل سعر الكوسة لـ 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا بـ 10 جنيهات للكيلو والبامية 25 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 4 جنيهات للكيلو. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 يونيو: كما وصل سعر البطاطس5 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر

أرقام الخدمات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

يبحث العديد من المصريين عن أرقام بعض الخدمات بشكل يومي، ومنها أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة حالة الطقس اسعار الدواجن أسعار الحديد والأسمنت اسعار الخضروات والفاكهة أرقام الطوارئ اسعار الذهب

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