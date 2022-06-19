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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل يسامحني الله على الذنوب؟ وماذا يقال عند ذبح الأضحية عن الميت؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

الرئيس السنغالي يدعو شيخ الأزهر لزيارة داكار ويشكره لرعاية ودعم الطلاب الأفارقة 

 

هل يسامحني الله على الذنوب؟ .. قبول التوبة وارد إلا في حالتين 

 

قبل انطلاق القمة 124.. كيف واجهت المؤسسات الدينية دعوات تعصب جماهير الأهلي والزمالك؟

 

ماذا يقال عند ذبح الأضحية عن الميت.. دعاء عظيم وقت الذبح

 

 

أدعية عيد الأضحى المبارك.. 12 كلمة لا ترد في يوم النحر 

 

متى عيد الأضحى 2022؟.. بعد 3 أسابيع ووقفة عرفات السبت

 

فضل حب آل البيت.. أرجى الطاعات وقربة وتودد لـ سيدنا النبي

 

نصائح نبوية لاختيار شريك الحياة لتكوين أسرة مستقرة

 

تاج الدعاء.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

 

حكم الأضحية والحكمة من تشريعها.. تعرف على وقت الذبح وآداب المضحي

 

دعاء الذنب العظيم.. شامل للتخلص من الذنوب

 

ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة؟.. وبم أمرت؟

 

دعاء الليل المستجاب.. 20 كلمة تهتز لها أبواب السماء

 

دعاء تاج التسبيح.. 11 كلمة تثقل ميزان العبد

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