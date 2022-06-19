النشرة الدينية.. هل يسامحني الله على الذنوب؟ وماذا يقال عند ذبح الأضحية عن الميت؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.