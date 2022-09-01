حدث ليلا.. بالفيديو: قناة السويس تنجح فى تعويم سفينة جانحة.. وزير الري: التغيرات المناخية لها تأثير على منابع النيل

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير الري: التغيرات المناخية لها تأثير على منابع النيل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية لها تأثير على منابع نهر النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على النيل الذي يأتي من خارج حدودها، بخلاف التأثيرات الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، والارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر.



كيربي: لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

قال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينج يعتزمان إجراء لقاء شخصي بينهما لكن موعد الاجتماع لم يعلن بعد.

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة حول مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة المقرر إقامتها في فبراير المقبل من عام 2023.

تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وقصف إسرائيلي جديد يستهدف سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

أتواصل مع الأرواح وأتمنى التوبة .. أبرز تصريحات رشوان توفيق

حل الفنان رشوان توفيق، ضيفا في برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " ETC"، وتحدث رشوان عن تفاصيل حياته المهنية ومحطاته الفنية.

شاهد لحظة تعويم ناقلة الوقود AFFINITY بعد جنوحها في قناة السويس

نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY.

مرضى نفسيون .. كريم فهمي يرد على منتقدي صورته مع هنا الزاهد

عبّر الفنان كريم فهمي، عن استياءه من تعليقات الجمهور على صورته مع زوجته دانيا وهنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمي.

يروج لمواقعهم.. أسامة الأزهري: "جوجل" أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج

وصف الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، محرك البحث "جوجل" بـ"سلفي الهوى"و"إخواني المزاج".



رسميا.. قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY .. فيديو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة، تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

فتاة عارية عبر فيسبوك.. والأمن: حبيبها شهر بها بعد رفض أسرتها خطبتهما

فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته بعد ان رفضت اسرتها الزواج من نجلتهم وقيام عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع علاقته بالفتاة ، حيث قام العامل بنشر صور محبوبته عارية عبر الفيس بوك للشتهير بها وردا علي ما فعله عمها .

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

أثار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، الجدل عقب نشره رسالة غامضة يلمح من خلالها لـ صعوبة تعامله مع أزمة الغرامة لنادي الزمالك .

حمولتها ٦٤ ألف طن .. تعويم سفينة شاحطة بقناة السويس بمساعدة ٥ قاطرات ولا يوجد ما يعوق حركة الملاحة

أعلنت هيئة قناة السويس أنه لا يوجد ما يعوق حركة الملاحة في القناة بعد شطوح ناقلة الوقود AFFINITY سعت ١٩٣٠، التي ترفع علم سنغافورة، وحمولتها ٦٤ ألف طن.