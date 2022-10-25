طلاب الفيوم يحصدون الميداليات الذهبية في مسابقتي "كانجارو" و"هيبو" الدوليتين

كرمت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم اليوم الطلاب المشاركين و الفائزين فى مسابقتى " كانجارو" و "هيبو" الدوليتين فى مجال الرياضيات واللغة الإنجليزية بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وحسن مشعل مدير إدارة العلاقات العامة لمؤسسة إديوميتر مصر و مراد أحمد مدير عام التعليم العام ،والدكتور الحملاوي صالح موجه عام الرياضيات، وعبد الرحمن عبد الحميد موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية ،و أمل أنور مدير إدارة العلاقات العامة.

توجهت مدير المديرية بالشكر والتقدير للحضور من الطلاب وأولياء الأمور ومنسقى المسابقتين بمدارس الفيوم ومديرى المدارس كما أعربت عن سعادتها بالطلاب المشاركين والفائزين فى المسابقتين الدوليتين فقد شارك 258 طالبا وطالبة من مدارس محافظة الفيوم

وشارك 97 طالبا وطالبة في مسابقة الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية Hippo2022، بينما شارك 161 طالبا وطالبة في مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات 2022 حصل منهم 65 طالبا على شهادات مشاركة دولية، و58 طالبا وطالبة على شهادات تفوق دولية ،و2 طلاب على ميداليات ذهبية ،و11 طالبا على ميداليات فضية ،و25 طالبا على ميداليات برونزية.

وتم توزيع شهادات التكريم والميداليات الذهبية الفضية على الطلاب المشاركين والفائزين؛ كما تم منح المنسقين من المعلمين شهادات التقدير من مؤسسة إديوميتر مصر للمسابقات العلمية الدولية تقديرا لجهودهم فى إنجاح المسابقتين.

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