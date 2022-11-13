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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

توقيعي للزمالك قتلهم.. عبد الله السعيد يطلق قذائفه المدوية ضد الأهلي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

فتح عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، النار على مجلس إدارة القلعة الحمراء بسبب أزمة تجديد عقده في 2018 وتوقيعه لنادي الزمالك.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية: "إنهم يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي، بالطبع يؤثر الوضع عليّ، لكني بحاجة إلى التركيز على وظيفتي، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ".

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وأضاف عبد الله السعيد: "لم أتوصل مع اتفاق مع الأهلي في عام 2018 لتجديد عقدي، لذلك تفاوض مع الزمالك وحدث اتفاق وتم توقيع العقود".

ولفت: "طلبت من الزمالك تأجيل إعلان توقيعي، لأنه إذا تم الإعلام رسميا، كان الأهلي سيجمدني، وكان من الممكن أن يؤثر ذلك على فرصي في المونديال، لقد أردت اللعب في كأس العالم".

وتابع: "أدرك المسؤولون في الأهلي أنهم في ورطة، بعد توقيعي للزمالك، لذلك ضغطوا علي لمواصلة اللعب معهم، (قالوا) أنني إذا وقعت معهم، فسيفعلون ما أريد”.

وعن إعلان الأهلي التخلي عنه بعد تجديد عقده، قال عبد الله السعيد: "لقد فوجئت بذلك، لماذا لا يسمحوا لي بالرحيل من البداية، لقد وقعت بالفعل (عقد مسبق) مع ناد آخر؟ لماذا فعل الأهلي ذلك ؟ أنتم ( إدارة الأهلي) تريدون وضعي في ورطة؟”.

واصل: "بعد استغناء الأهلي عني، لم أعد أختار أي شيء، لم أكن أرغب في التوقيع لأهلي جدة السعودي، لأنني كنت أفكر، ربما عندما أذهب إلى السعودية لا أشعر بالراحة وأريد العودة إلى مصر، ماذا علي أن أفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك تواصلت مع إدارة أهلي وقالوا لي إنهم يريدونني لمدة عامين وأنني سألعب هاتين السنتين، بعد ذلك إذا لم نجدد ، ستكون حرا ويمكنك العودة إلى مصر".

ولفت: "لم يكن الأمر مريحًا في أهلي جدة لم يكن هذا أفضل شيء بالنسبة لي ولعائلتي، فإدارة أهلي جدة تحدث معي وأخبروني أنهم يريدون ضم لاعبين جدد من الخارج، لذلك توصلنا إلى اتفاق لإنهاء العقد".

وعن انضمامه إلى بيراميدز، أجاب: “لا أحد تحدثت معه قبل توقيع العقد، سواء في الأهلي أو المحامين، وأخبروني أن هناك نادٍ يمكنه إجبار لاعب على اللعب لنادٍ ما دون آخر، لا أحد يستطيع إجبارك على اللعب في مكان ما عندما تكون لاعبا حرا ، يحق لك اللعب في أي مكان”.

واستطرد: "عندما انتقلت إلى بيراميدز وسجلت في شباك الأهلي، كان الأمر غريبًا بالنسبة لي ، لكني تصرفت بشكل احترافي وقلت “الحمد الله ، سجلت وصنعت أمام الأهلي".

واختتم عبد الله السعيد بالحديث عن أزمة الشرط الجزائي: "لا أعلم لماذا يحاول الأهلي الانتقام مني، لقد لعبت في هذا النادي لمدة ست سنوات، وكنت محترفًا للغاية ولم أواجه أي مشكلة مع النادي، لكن لديهم فكرة أن اللاعب يذهب ويأتي بناء على ما يفضلونه، لذلك عندما اتخذت قرار الذهاب إلى فريق منافس، كان هذا شيئًا قتلهم".

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