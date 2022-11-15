أخبار التوك شو.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن حالة الخطيب.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل الإسكندرية مهددة بالغرق؟.. رد حاسم من وزير الري

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تؤثر على المياه في مصر ، مضيفا:" 97% من مياه مصر تأتي من الأمطار التي تتساقط على حوض النيل ".

حسام موافي: الرياضة لها خمس فوائد ليس من ضمنها التخسيس.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الرياضة لا تسبب فقدان الوزن، معقبا: "الرياضة لا تخسس".

خبير: مدة إعفاء سيارات المصريين في الخارج 4 أشهر.. فيديو

قال محمود خيري خبير أسواق السيارات، إن هناك لغط كبير جدا يثار بين المصريين فى الخارج بشأن توفير المبلغ المطلوب لدفعه مصروفات فى الجمارك يجب أن يكون متوافر منذ 3 أشهر فى الحساب البنكي قبل إصدار القانون الخاص باستيراد السيارات وهذا غير صحيح بالمرة.

مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم.. نهاد أبو القمصان تهاجم شقيقة علاء عبدالفتاح

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن طبيعة الجلسة التي شاركت فيها في قمة المناخ كانت جلسة المناخ وحقوق الإنسان، وكان من المفترض تناقش حقوق الإنسان وعلاقته بالمناخ، ولكن ما حدث انحصار الجلسة في قضية أحد السجناء وهو علاء عبد الفتاح.

مفاجأة.. الإسكندرية خامس أكثر المدن المعرضة للغرق والخطر حول العالم

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية من أقدم المدن في العالم.

تسبب الوفاة.. طبيب يحذر أولياء الأمور من تناول الأطفال لـ مشروبات الطاقة

حذر الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة، من مشروبات الطاقة التي يقوم الأطفال والشباب بتناولها بكثرة .

أحمد موسى: جماعة الإخوان تتابع برنامجي وتحلله بالكلمة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي للإخواني الهارب آدم جبر وهو يعترف بفشل قنوات الإرهاب في الدعوة للفوضى الجمعة الماضية.

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية التي تنشط في الشتاء، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحم.

تخفيضات تصل إلى 20%.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة لـ الأهالي| فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه كان هناك لقاء يجمع رئيس الوزراء بالمحافظين، وكان لقاء هام جدا لضبط الأسعار في الأسواق.

لجنة مكافحة كورونا: حقنة البرد جريمة.. فيديو

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الحصول على حقنة البرد حال الإصابة بأي فيروس مثل الفيروس المخلوي التنفسي.

48 ساعة.. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن حالة الخطيب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، أخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي النادي الأهلي.

مش هتصور.. حسين فهمي يحسم الجدل ويكشف سبب أزمته مع بوسي شلبي

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع بوسي شلبي، مؤكدا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه.

معدلات الأمطار أعلى هذا العام| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمصريين.. خاص

علقت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، على تساؤلات البعض بأن هذا الشتاء سيكون الأصعب مقارنة بالأعوام السابقة، قائلة: “إن هذا الشتاء لن يكون الأصعب، لكنه سيكون شبيها بالعام الماضي”

بعد رفعه لـ3000 جنيه.. اتحاد العمال يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه، وتفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.

فضيحة الإخوان.. أحمد موسى يعرض تسجيلا صوتيا يكشف سبب الدعوة للفوضى.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد العناصر المطرودة (قطاع الطرق) يتحدث عن المخابرات الإنجليزية، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيتفاجئون بما سنعرضه عبر البرنامج.