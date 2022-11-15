نشرة الفن.. هجوم حفيدة زكي رستم علي الفنانين بسبب محمد سلطان.. عودة سهير المرشدي للدراما بضرب نار

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالي

كشف الفنانة سهير المرشدي عن أسباب موافقتها علي العودة للدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل ضرب نار .

وقالت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :" مقدرتش أقول لـ أحمد العوضي “ ، فقد قام بالاتصال بي بنفسه واقنعني بالعودة من خلال العمل ، حيث قال لي ان الدور سيكون علي مسئوليته ، مؤكدا ان الدور سيحظي علي اعجابي ، وقد وجدت انه مصر علي تواجدي معه ، وهو شخص عزيز علي قلبي .

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حضورا كثيفا من قبل الجمهور، رغم فتح شباك التذاكر من الساعة العاشرة صباحا فقط .

كشفت الفنانة سميرة أحمد كواليس حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى حفل الافتتاح الذى اقيم يوم الأحد الماضى.

وقالت سميرة أحمد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : سعدت كثيرا بالأجواء التى شاهدتها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خاصة أن رئيس المهرجان حسين فهمى والذى استطاع ان يقدم جديدا فى مهرجان القاهرة.

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة سمية الخشاب؛ حيث بدأت سمية الخشاب تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أرواح خفية”؛ إضافة إلى فيلم التاروت، والذى تشاركها فى بطولته الفنانة رانيا يوسف، كما تعود هذا العام إلى المسرح بعد غياب سنوات من خلال مسرحيتها الجديدة كازينو بديعة والتى تعود من خلالها إلى “أبو الفنون”، صدي البلد التقت بها لتكشف تفاصيل تلك الأعمال.

هاجمت نيفين حفيدة الفنان الراحل زكي رستم عدد من نجوم الفن، بسبب غيابهم عن حضور جنازة الموسيقار محمد سلطان.

وقالت نيفين في فيديو لصدي البلد:"ليه مش شايفة حد في جنازة محمد سلطان، مش هو اللي عملكم، عيب ميصحش يتعمل فيه كده أبدًا، ليه محدش يسأل فيه، بقاله يومين في البيت قرايبه جم والناس اللي اكتشفهم محدش فيهم عبره، أنا بتنفس محمد سلطان، الله يرحمه، عمره ما هيتعوض.

يواصل حالياً الفنان مصطفي قمر التحضير إلى فليمه الجديد “ حريم كريم 2 ” ، والمقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القادمة ، بعد سنوات من عرض الجزء الأول .

وعلم صدي البلد أنه حتي الآن اعتذرت كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور عن المشاركة فى الفيلم بشكل مبدئي، بينما يتم التواصل مع الفنانة علا غانم لمعرفة مدي إمكانية مشاركتها من عدمه .