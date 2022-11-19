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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. سعر ومواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2023.. أسعار هافال H6 موديل 2022 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في السوق المصري للسيارات إصدارات مختلفة من شركة هافال الصينية لصناعة السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصريين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، ولكن خلال الفترة الماضية شهد سوق السيارات عدم استقرار في أسعار السيارات بسبب عدة عوامل أهمها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر أشباه الموصلات، إلا أن هناك سيارات لم يحدث بها أي تغير في الأسعار ومنها هافال H6 موديل 2022.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف فئات السيارات ومنها السيدان، والكوبية، والكابورليه، والـ SUV، حيث يوجد في سوق السيارات إصدارات متنوعة من شركة فرد للسيارات، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصرين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بفضل مميزاتها منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع الغيار ، واستهلاكها المنخفض للوقود ومن ضمن هذه الأنواع سيارة فورد إسكورت موديل 1998 .

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف إصدارات شركة مازدا اليابانية لصناعة السيارات، وذلك لما تمتلكه سيارات مازدا من مميزات جعلت لها مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين واهمها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود، ومن ضمن هذه الطرازات سيارة مازدا فاميلي موديل 1997.

تنتشر إصدارات سيارة كيا برايد في أسواق السيارات منذ فترة طويلة ومن بينهم السوق المصري، ونالت كيا برايد علي مكانة كبيرة لدي المصريين لما تمتلكه من مميزات، ومن تلك الإصدارات سيارة كيا برايد موديل 1999 التي نالت علي شهرة واسعة بين المصريين بفضل، رخص ثمنها، واستهلاكها المنخفض في استهلاك الوقود.

كشفت شركة بي إم دبليو عن سياراتها بي ام دبليو  X7 موديل 2023 الفيس لفت المجددة، حيث تعتبر بي ام دبليوX7   أكبر سيارة SUV لدي شركة بي ام دبليو، وظهرت لأول مرة ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات في سنة 2017، وظهرت سيارة الإنتاج التجاري سنة 2018 ، واليوم نتحدث عن النسخة المحدثة منها.

قامت شركة جيلي بأطلاق سيارة جديدة تسمي جيلي باندا الكهربائية، وستكون متاحة في الصين قريبا، وقد تم أحياء هذه السيارة من قبل شركة جيلي وستكون امتداد لسيارة جيلي باندا، وتشبه السيارة الجديدة سيارة وولينج هونج جوانج الكهربائية وهي السيارة الأكثر مبيعا في الصين .

أعلنت شركة مرسيدس عن تخفيض أسعار مرسيدس موديل 2023 الكهربائية في السوق الصيني بمقدار هائل، وذلك بهدف تعزيز مبيعات سيارة مرسيدس 2023 الكهربائية، بعدما سجلت مرسيدس بنز كـ سيارات السيدان انخفاض في المبيعات طراز  EQE ، و EQS في الصين .

قامت شركة تسلا لصناعة السيارات باستدعاء 29348 سيارة من إصدار X الـ SUV، وذلك نتيجة عطل فني في الوسائد الهوائية، لأنه تم تقيمها بشكل غير صحيح مما يجعلها عرضة للانفجار المفاجئ ويتم استعداء السيارات التي تم إنتاجها من عام 2021 حتي عام 2023 .

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف إصدارات السيارات ، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصريين، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة وبأقل تكلفة، بسبب المميزات التي تمتلكها ومنها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

 

 

 

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