العرب وتوازنات القوة السياسية.. 5 أهداف يسعون لتحقيها من القمة الصينية

ويعقد في 9 ديسمبر الجاري، فعاليات القمة العربية الصينية، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، والذي يعقد في حضوره 3 قمم مشتركة كالتالي:

القمة السعودية الصينية.

القمة الخليجية الصينية.

القمة العربية الصينية.

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية، وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية - واس - كان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن زيارة المملكة العربية السعودية.

وذكر الرئيس الصيني، في كلمة عقب وصوله الرياض، أنه يتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد.

وسيشارك الرئيس شي جينبينج، بالقمة الصينية العربية الأولى وقمة الصين - مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية وأسباب انعقاد القمة العربية الصينية، غدًا الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، على مستوى القادة والزعماء.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، الأربعاء، إن القمة لها عدة دلالات أهمها التوقيت، والسياقات الدولية والإقليمية الخاصة بأطراف القمة، مشيرًا إلى أنها تعتبر الإطار الأول المنظم للعلاقات الصينية بالعالم العربي.

وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى أن العالم العربي والصين رفعا مستوى إدارة العلاقات بينهما، كما أن القمة تأتي بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والبدء في بناء نظام عالمي جديد، مؤكدًا أن القوة العربية أصبحت في وضع دولي مختلف، حاليًا.

وأكد أن هذه القمة لا تعني أن العالم العربي يتحرك في النظام العالمي بمنطق المباريات الصفرية؛ بمعنى أنه أعطى ظهره للولايات المتحدة، أو الدول الأوروبية؛ إنما بناء علاقات متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن النظام العالمي قائم على المصالح؛ وأهمها خلق تعددية في العلاقات.

وأشار إلى أن الدول العربية لها مصالح مع جميع الدول، مشيرًا إلى أن العالم العربي يلعب دورًا تاريخيًا للحفاظ على حالة توازن في النظام العالمي، وتعدد علاقاته مع الأطراف المختلفة.

أهمية القمة العربية الصينية

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية الصينية، والتي تعقد في الرياض، تمثل نقلة نوعية في مسار تطور العلاقات العربية الصينية، وتحمل عددا كبيرا من الدلالات والتداعيات الاقتصادية والسياسية الهامة.

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

وأضاف سيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القمة تضع إطار مؤسسيا للعلاقات العربية الصينية ترسم من خلاله أهداف وآليات ومستقبل هذا التعاون وهو ما يسهم في تطوير العلاقات على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، حيث تطور التبادل التجاري منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في 2004، وارتفع من 36 مليار دولار إلى 330 مليار دولار عام 2021.

الفرص الواعدة التي تنتظر القمة العربية الصينية

وتابع أن هناك العديد من الفرص الواعدة والاستثمارات المشتركة التي يمكن توظيفها بين الجانبين، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والصناعات كثيفة العمالة ومشروعات ريادة الأعمال، كما يوجد عدد كبير من الدول العربية البارزة مثل مصر والسعودية والإمارات التي لديها رؤى تنموية طموحة وفرص استثمارية مهمة مثل المشروعات القومية العملاقة ولعل أبرزها المشروعات التالية:

محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

المشروعات التنموية الطموحة في الإمارات، وكلها تمثل بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الصينية الضخمة.

التعاون المتبادل بين العرب والصين

وأكد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن الصين تشكل أهمية كبيرة للجانب العربي، عبر الاستفادة من التجربة التنموية الصينية التي قامت على المشروعات كثيفة العمالة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال.

الرئيس الصيني والملك سلمان بن عبد العزيز

ولفت إلى أنه من الناحية السياسية والاستراتيجية، تسعى الصين لتعزيز نفوذها ووجودها في المنطقة، ومزاحمة القوى الكبرى الأخرى خاصة أمريكا وروسيا، حيث أن الصين موجودة اقتصاديا بشكل كبير في دول المنطقة، في مقابل الوجود العسكري الأمريكي، ولذلك بدأ النفوذ الصيني يتزايد في بعض الملفات والأزمات السياسية مثل الأزمة السورية، والتي استخدمت الصين فيها حق الفيتو أكثر من مرة.

القمم العربية الصينية في السعودية

وتعد القمة العربية الصينية، هي الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وبداية هامة لمسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وذلك من خلال 3 قمم تشمل قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتجري القمة الثانية بين الرئيس الصيني وملوك وأمراء الخليج العربي، أما القمة الثالثة يعقدها الرئيس الصيني، مع رؤساء وزعماء الدول العربية، الأمر الذي يشير إلى التعاون الاقتصادي والتنموي العربي الصيني ينتظره آفاق كبيرة مفتوحة، في ظل ظروف دولية تشهد اضطراباً كبيراً.