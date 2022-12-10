اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام الأربعة الماضية بدءا من الثلاثاء 6 ديسمبر الماضي ، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الاثنين 5 ديسمبر الحالي، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1710 جنيهات بعدما وصل إلى 1830 جنيها، كأعلى سعر محليا الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 977 جنيها، وسجل عيار 14: 1,140 جنيها.

وتراجع الجنيه الذهب 960 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها، إذ سجل اليوم 13,680 جنيها.

وانخفض الجرام عيار 21 بمقدار 120 جنيهًا حيث سجل يوم الاثنين 5 ديسمبر 1830 جنيهًا بينما سجل اليوم 1710 جنيهات.

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وارتفعت الاسعار بقوة وسجل الجرام عيار 24 2091 جنيهًا، واقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات حينها ، عاد ليُسجّل اليوم 1,954 جنيهًا بدون إضافات.

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية في موجة ارتفاع هي الأقوى في تاريخ المعدن محليًا على مدار أسابيع، بلغت ذروتها الاثنين 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

أعلى سعر للذهب

وسجّل الأصفر أعلى قيمة له بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية يوم الاثنين 5 ديسمبر في ختام التعاملات ، إذ وصل الجرام عيار 24 الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ووصل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيهًا لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,954 جنيها بعد 2091 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1710 جنيهات بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,797 دولار ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم ارتفاعا ، إذ سجل 1,797.26 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب صعودا اليوم بقيمة تقترب من 8.20 دولار، وبنسبة (0.46%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد للتعاملات المحلية، هبطت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,954 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1710 جنيهات، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,466 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,140 جنيها.

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1954 جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1710 جنيهات بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,414 و 1,466 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب المقبلون على الخطبة والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1650 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1710 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1710 جنيهات اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1710 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 1954 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1650 جنيهات للبيع و1710 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,466 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,140 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,680 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,797 دولارًا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم السبت مختلفة بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقتها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.