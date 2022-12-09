رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهارت أسعار الذهب بقوة لليوم الرابع على التوالي بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الاثنين 5 ديسمبر الحالي ، إذ تراجع الجنيه الذهب 480 جنيها مقارنة بسعر الأمس وهو 13,760 جنيها، حيث سجل اليوم 13,280 جنيها ، فيما فقد 1360 جنيها من أعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها.

وانخفض الجرام عيار 21 بمقدار 170 جنيهًا حيث سجل يوم الاثنين 5 ديسمبر 1830 جنيهًا بينما سجل اليوم 1660 جنيهًا.

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2000 جنيه

وكان الجرام عيار 24 سجل 2091 جنيهًا، واقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات حينها ، عاد ليُسجّل اليوم 1,897 جنيهًا بدون إضافات.

وكانت أسعار الذهب قفزت في موجة ارتفاع هي الأقوى في تاريخ المعدن محليًا على مدار أسابيع، بلغت ذروتها الاثنين 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

وصل سعر الجرام عيار 21 إلى حوالي 1,610 جنيهات للبيع و 1,660 جنيها ، بدون المصنعية والدمغة والضريبة.

أعلى سعر للذهب

وسجّل السعر أعلى قيمة بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية يوم الاثنين 5 ديسمبر في ختام التعاملات ، إذ وصل الجرام عيار 24 الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ووصل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيهًا لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,897 جنيها بعد 2091 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1660 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,790 دولارا ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم ارتفاعا ، إذ سجل 1,790.05 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب صعودا اليوم بقيمة تقترب من دولار، وبنسبة (0.05%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد للتعاملات المحلية، هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,897 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1660 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,423 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,107 جنيهات.

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,897جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1660 جنيها بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,380 و 1,423 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون على الزواج والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1610 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1660 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1660 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1660 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 1,897 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1610 جنيهات للبيع و1660 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,423 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,107 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 13,280 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,797 دولارًا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر اختلافا بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتطلع الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.