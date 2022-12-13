اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم بعد موجة هبوط خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي.

وشهد سعر الجرام عيار 21 اليوم تراجعا قوية بقيمة 140 جنيها مقارنة بأعلى سعر الاثنين 5 ديسمبر، إذ سجل اليوم الثلاثاء 1690 جنيها بعدما وصل إلى 1830 جنيها ، بينما سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 943 جنيها، وعيار 14 سجل 1,100 جنيه.

فيما تراجع الجنيه الذهب 1120 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها الاثنين 5 ديسمبر، بينما سجل اليوم 13,520 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,782 بعد 1,798 دولارا أمس ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم استقرارا، إذ سجل 1,782.12 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا بقمية 16 دولارا مقارنة بالأمس.

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة للتعاملات المحلية مرة آخرى في مصر، هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1931 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1690 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,414 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 966 جنيها.

الذهب

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250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,931 جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1690 جنيهًا بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,414 و 1,449 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبون في الخطوبة والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1650 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1690 جنيهًا ، حيث أن الفارق بين أعلى سعر وصل إليه 5 ديسمبر وأقل سعر له اليوم 180 جنيها.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1690 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام من المعدن الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الملايين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1690 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1931 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1650 جنيهات للبيع و1690 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,449 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,127 جنيها

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,520 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1798 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مختلفة بالمصنعية من مكان لآخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى كل محل صاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.