اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، حيث تراجع الجنيه الذهب بقيمة 960 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها، إذ سجل اليوم 13,680 جنيها.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بقيمة 120 جنيها مقارنة بأعلى سعر الأيام الماضية، إذ سجل اليوم 1710 جنيهات بعدما وصل إلى 1830 جنيها الأسبوع الماضي، بينما سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 977 جنيها، وعيار 14 سجل 1,140 جنيها.

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الذهب

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,809 دولار ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم استقرارا، إذ سجل 1,809.40 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد للتعاملات المحلية، هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,954 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1710 جنيهات، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,466 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,140 جنيها.

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر 9-12-2022

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1954 جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1710 جنيهات بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,414 و 1,466 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون على الخطبة والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1650 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1710 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1710 جنيهات اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الملايين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1710 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 1954 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1650 جنيهات للبيع و1710 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,466 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,140 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,680 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,809 دولارات .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد بالمصنعية، ويرجع هذا الاختلاف إلى كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتطلع الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.