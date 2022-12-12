تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم بعد موجة تراجع خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، حيث تراجع الجنيه الذهب بقيمة 680 جنيها مقارنة بيوم الأربعاء الماضي 7 ديسمبر 14160 جنيها، بينما سجل اليوم 13,520 جنيها.

فيما تراجع الجنيه الذهب 1120 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 14640 جنيها الاثنين 5 ديسمبر.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بقيمة 140 جنيها مقارنة بأعلى سعر الأيام الماضية، إذ سجل اليوم 1690 جنيها بعدما وصل إلى 1830 جنيها الأسبوع الماضي، بينما سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 966 جنيها، وعيار 14 سجل 1,127 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

وهبطت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,798 دولارا ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم استقرارا، إذ سجل 1,798.25 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا بقيمة 12.40 دولار، وبنسبة 0.68 %.



الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد للتعاملات المحلية، هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,931 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1690 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,414 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 966 جنيها.

الذهب

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,931 جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1690 جنيهًا بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,414 و 1,449 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون على الخطبة والمستثمرون في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1650 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1690 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1690 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام من المعدن الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الملايين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1690 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 1931 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1650 جنيهات للبيع و1690 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,449 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,127 جنيها

الذهب

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 13,520 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1798 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ولا تكون أسعار الذهب اليوم الاثنين بالمصنعية ثابتة من مكان لآخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويسعى الكثير من المستثمرين لأموالهم في الذهب معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.