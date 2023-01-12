حدث ليلا.. أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. ارتفاع تاريخي في سعر النفط العالمي

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

ارتفاع تاريخي في سعر النفط العالمي

ارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع مساء أمس الأربعاء إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.



صحف الكويت: السيسي يوجّه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وتعيين الجنرال فاليري جيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.



الجرعة المحدثة.. قرار عاجل من السعودية بشأن كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأربعاء، إتاحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".



محامي عبد الله السعيد يكشف تطورات صادمة في قضية موكله مع الأهلى..فيديو

كشف المستشار هاني زهران محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي عن موقف موكله من أزمته مع الأهلي.



الهلال يتعاقد مع ميسي في نهاية الموسم والنصر يضم راموس رسميا.. فيديو

قال الناقد الرياضي أدهم الشرقاوي، إن صفقة انضمام يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، لنادي الحزم السعودي متوقفة حالياً.



محمد محمود يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك.. فيديو

كشف محمد محمود لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، حقيقة تلقيه عرض من قبل نادي الزمالك قبل انضمامه لصفوف زعيم الثغر.



القصة كاملة..محاولة قفز فتاة من بلكونة عمارة سكنية بطنطا والنيابة تخلي سبيلها

أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بسرعه انهاء اجراءات إخلاء سبيل فتاة تعمل شغاله عقب التأكد من اختلال توازنها حال تنظيفها بلكونة إحدي العمارات السكنية بشارع النادي بطنطا .



حنان مطاوع ترتدي "ثلاث ذبابات".. قصة حقيقية للقلادة لن تتخيلها

ظهرت الفنانة حنان مطاوع مرتدية زي فرعوني، وشعر منسدل باللون الأسود، وأعين يزينها الكحل الأسود، لكن مع هذه الإطلالة المصرية القديمة ارتدت إكسسوارات ذهبية، واحدة منها لها قصة مذهلة.



الأهلي يجهز مفاجأة للجماهير في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يركز بقوة على ضم مهاجم قوي في يناير، وهناك 3 أسماء مميزة على طاولة إدارة النادي.



ياسمين عز أمام جهات التحقيق | تفاصيل

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد الإعلامية ياسمين عز، ان تلك الخطوة تمثل نهاية البداية للأزمة.