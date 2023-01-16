نشرة الفن| مصطفى كامل يكشف: إيرادات نقابة الموسيقيين بالملايين.. وأحدث ظهور لابنة دنيا سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ما يلي.



مصطفى كامل يعلن إيرادات المهن الموسيقية منذ توليه منصب النقيب| صورة

كشف الفنان مصطفى كامل عن إيرادات نقابة المهن الموسيقية منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين، موضحا أن الإيراداتبلغ مجموعها حوالي 26 مليون جنيه.

يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، التي أطلق عليها اسم الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.

قالت الفنانة هلا رشدي، إنها تقوم حاليا بالتجهيز لأغنية جديدة، وعمل جديد مع الأطفال سيكون مفاجأة، وتحفظت على التصريح بتفاصيل العمل الأخير.

يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.

ردود أفعال مميزة حصل عليها الفنان السعودي السوري الأصل محمد القس عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي" والذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.

تداولا عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لكايلاابنة الفنانة دنيا سمير غانم مرة آخري بعد تعرضها للتنمر .

نشرت شركة سينرجي فيلم البرومو الرسمي لفيلم “المطاريد” المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري، بجميع دور العرض، وهو من بطولة أحمد حاتم وعدد من النجوم.