نشرة الفن| مصطفى كامل يكشف: إيرادات نقابة الموسيقيين بالملايين.. وأحدث ظهور لابنة دنيا سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ما يلي.
مصطفى كامل يعلن إيرادات المهن الموسيقية منذ توليه منصب النقيب| صورة
كشف الفنان مصطفى كامل عن إيرادات نقابة المهن الموسيقية منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين، موضحا أن الإيراداتبلغ مجموعها حوالي 26 مليون جنيه.
قبل حفل الليلة.. تعرف على قوائم الترشيحات لحصد جوائز اختيارات النقاد بأمريكا
يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، التي أطلق عليها اسم الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.
منها حاجة للأطفال.. هلا رشدي تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة| خاص
قالت الفنانة هلا رشدي، إنها تقوم حاليا بالتجهيز لأغنية جديدة، وعمل جديد مع الأطفال سيكون مفاجأة، وتحفظت على التصريح بتفاصيل العمل الأخير.
تكريم جيف بريدجز وجانيل موناي في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد
يقام الليلة، حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 28، الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر، بأحد فنادق لوس أنجلوس، ويذاع على الهواء مباشرة، بحضور نجوم الفن.
محمد القس: موضوع عائلي علامة في مشواري الفني.. ونادرا ما أشاهد أعمالي
ردود أفعال مميزة حصل عليها الفنان السعودي السوري الأصل محمد القس عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي" والذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.
بعد التنمر عليها.. ظهور جديد لابنة دنيا سمير غانم برفقة والدتها
تداولا عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لكايلاابنة الفنانة دنيا سمير غانم مرة آخري بعد تعرضها للتنمر .
الإعلان الرسمي لفيلم المطاريد.. والعرض 25 يناير.. فيديو
نشرت شركة سينرجي فيلم البرومو الرسمي لفيلم “المطاريد” المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري، بجميع دور العرض، وهو من بطولة أحمد حاتم وعدد من النجوم.