بمعالج سناب دراجون.. تسريب مواصفات هاتف هواوي Huawei P60 Pro

من المقرر أن تطلق شركة "هواوي" Huawei هاتف رائدًا (فلاج شيب) من عائلة أجهزة الـ P في الربع الأول من هذا العام، وسيحمل الاسم التجاري Huawei P60. وتتردد شائعات قوية بأن "هواوي" ستطلق هذه السلسلة من الهواتف في مؤتمر الجوالات العالمي واختصاره MWC المقرر إقامته في نهاية فبراير القادم ببرشلونة.

وفقا لتقرير موقع gizchina حتى الآن تتكتم العلامة التجارية "هواوي" عن الإعلان عن تفاصيل P60 ومع ذلك بدأت بالفعل التسريبات عن المواصفات المقرر أن يحملها الهاتف، تكشف أحدث التسريبات أن سلسلة Huawei P60 سيكون لها موديلات متعددة. من بينها ، سيكون نسخة Huawei P60 Pro مع شاشة 6.6 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وتدعم جودة 2K BOE مع تحديث عالي. تبلغ دقة الشاشة 3200 × 1440 وتدعم تعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز.



وسيكون هاتف Huawei P60 Pro بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 مثل سلسلة هواتف Huawei Mate 50، مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر عدسة رئيسية من سوني IMX888 بدقة 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك ، سيستخدم إعداد الكاميرات الخلفية عدسة فائقة الاتساع بزاوية عريضة للغاية من Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل.

وستحتوي سلسلة هواتف Huawei P60 على بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع سلكيًا بقدرة 100 وات مع القدرة على الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات. سيدعم هذا الهاتف المحمول أيضًا رسائل الأقمار الصناعية.

من ناحية المواصفات الشكلية والتصميم ، سيستمر Huawei P60 Pro في استخدام شاشة بثقب في المنتصف الأعلى مع إطار نحيف للغاية، في الجهة الخلفية نجد وحدة الكاميرات نفس شكل سلسلة Huawei P50. سنجد أن الحلقة التي تحمل الكاميرات الخلفية بها إطار بارز ذهبي اللون حول الكاميرا الرئيسية في المنتصف. في نفس الوقت ، توجد عدسة أعلى وعدسة أخرى أسفل الكاميرا الرئيسية. يوجد الفلاش في الجهة اليمنى العلوية ويوجد أيضًا شعار نصي لـ Xmage بالقرب من وحدة الكاميرا.

ومن المعلومات شبه المؤكدة أيضا أنه يأتي تصنيف IP68 أي أنه مقاوم للغبار و طرطشة المياه، و واجهة مستخدم HarmonyOS 3.0 ولكن حتى الآن من غير المعروف قائمة الأسعار.