تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بالفعل وسطاء عرضوا إمكانية انتقال أحمد فتوح لصفوف النادي الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: إدارة الزمالك قررت استدعاء وكيل فتوح من أجل تجديد عقده وتعديله ماليا، خصوصا انه يتبقى فيه موسما ونصف فقط".
وأضاف: "الزمالك يسعى لتعديل عقده ماليًا ومساواته مع زيزو، لمنع رحيله بأي شكل مع نهاية عقده".
وواصل: " لايجوز الحديث حول وجود أزمة بين زيزو وإمام عاشور، بهذا الشكل في وسائل الاعلام بعد رحيل امام عاشور إلى الدنمارك، يجب المحافظة على القوام الرئيسي الموجود حاليا في النادي".
وزاد: "هناك محاولات لصنع أزمة جديدة بين اللاعبين بشكل غريب جدا في الزمالك خلال الفترة الماضية، وهناك احاديث ان صفقة امام عاشور تمت مقابل 2.6 مليون دولار فقط".
وأكد شبانة: "مسئولي الزمالك هددوا اللاعبين بالشطب في حالة جلوس أي لاعب مع مسئولين من النادي الأهلي، وأطالبهم بالهدوء في هذه الفترة".