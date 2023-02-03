جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان فيديو جديد عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة جذابة وساحرة تبرز من أنوثتها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستان من الصوف باللون الاسود بتصميم الاوف شولدر وباكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان، بقص شعرها وظهرت به منسدلا بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

جويل مردينيان

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون البني.

جويل مردينيان





وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت خاتم باللون الفضي مع سلسلة طويلة من الؤلؤ بالوان الابيض والرمادي والاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.