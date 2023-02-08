عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع في الشتاء

أطعمة تزيد من الشعور
أطعمة تزيد من الشعور بالجوع في الشتاء

يزيد الإحساس بالجوع خلال فصل الشتاء، وهو ما يجعلنا نتناول الكثير من الأطعمة التي بدورها تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، لنشعر في النهاية بالندم الشديد بعد تناولها .

 

أطعمة تزيد من الشعور بالجوع في الشتاء

 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، أن هناك بعض الاطعمة التي يمكن أن تعزز الشعور بالجوع عن غيرها، مما يجعل تناولها في فصل الشتاء فصل الشعور أمر قد يسبب كارثة بعد إنتهاء فصل الشتاء لما سنعانيه من زيادة الوزن.

 

بعد ضبطها بمطعم سوري شهير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراخ الفاسدة؟

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا



وقد معتز القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور السريع بالجوع عند تناولها في فصل الشتاء، ومن أبرزها :

- الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، مثل: رقائق البطاطس المعلبة والقهوة 3×1 والشكولاتة القابلة للدهن.

- الأطعمة التي تحتوي على سكر أبيض، مثل : المربى و الحلاوة الطحينية والحلويات.

- الصوصات التي تحتوي على سكر مثل الكاتشب والمايونيز .
 

أطعمة تزيد من الشعور بالجوع في الشتاء

 

- الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تكون في الوجبات السريعة والنقانق.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل : المخللات والأسماك المملحة واللحوم المصنعة والمدخنة .

- المسليات، مثل : اللب والمقرمشات .

- الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض، مثل : الفطائر والخبز الأبيض والبيتزا والمخبوزات.

- المقليات أيضا تؤدي إلى عدم الشعور بالشبع، ولذلك يتم تناول كميات كبيرة منها، دون الشعور بالشبع.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية
الجوع الشتاء فصل الشتاء زيادة الوزن الشعور بالجوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن شرب الزنجبيل الدافئ

من مطبخك.. نوع شاي شهير يعالج البرد

لماذا يمنحك شرب فنجان من القهوة صباحا الشعور باليقظة؟

للرجال.. فوائد غير متوقعة عند تناول عصير البنجر

ترشيحاتنا

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : لا تفكر في اقتراض المال

إعلامي يكشف موقف أفشة من مباراة الأهلي وريال مدريد.. تفاصيل

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : الذهاب إلى مكان رومانسي

موقف كهربا النهائي من مباراة الأهلي وريال مدريد .. تفاصيل

هل يجوز عمل الوشم لإخفاء الحروق؟ واعظة بالأزهر ترد

8000 شخص.. حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على وزنك.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

احترس.. أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع في الشتاء

في دقيقتين.. طريقة عمل السحلب الجاهز

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

فيديو

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

الرصيف تشقق والسور وقع.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ