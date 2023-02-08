احترس.. أطعمة تزيد من إحساسك بالجوع في الشتاء

يزيد الإحساس بالجوع خلال فصل الشتاء، وهو ما يجعلنا نتناول الكثير من الأطعمة التي بدورها تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، لنشعر في النهاية بالندم الشديد بعد تناولها .

أطعمة تزيد من الشعور بالجوع في الشتاء

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، أن هناك بعض الاطعمة التي يمكن أن تعزز الشعور بالجوع عن غيرها، مما يجعل تناولها في فصل الشتاء فصل الشعور أمر قد يسبب كارثة بعد إنتهاء فصل الشتاء لما سنعانيه من زيادة الوزن.









وقد معتز القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور السريع بالجوع عند تناولها في فصل الشتاء، ومن أبرزها :

- الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، مثل: رقائق البطاطس المعلبة والقهوة 3×1 والشكولاتة القابلة للدهن.

- الأطعمة التي تحتوي على سكر أبيض، مثل : المربى و الحلاوة الطحينية والحلويات.

- الصوصات التي تحتوي على سكر مثل الكاتشب والمايونيز .



أطعمة تزيد من الشعور بالجوع في الشتاء

- الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تكون في الوجبات السريعة والنقانق.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل : المخللات والأسماك المملحة واللحوم المصنعة والمدخنة .

- المسليات، مثل : اللب والمقرمشات .

- الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض، مثل : الفطائر والخبز الأبيض والبيتزا والمخبوزات.

- المقليات أيضا تؤدي إلى عدم الشعور بالشبع، ولذلك يتم تناول كميات كبيرة منها، دون الشعور بالشبع.