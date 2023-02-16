حدث ليلا.. وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت.. تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى :

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

شارك تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خبراً حزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



صعود كبير في سعر الدولار عالميا

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التي دعمت متانة الاقتصاد الأمريكي مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.



صحف الكويت.. السيسي يؤكد على أهمية إيجاد موارد لتمويل الأزمة الاقتصادية الدولية.. وأمريكا تؤكد دعم العراق في مواجهة أزمة الدولار

السيسي: الأزمة الاقتصادية الدولية تستلزم إيجاد موارد تمويلية جديدة وحل أزمة الديون



لم تتقاض أي أجر.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل أزمة روتانا

كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب - حسام لطفي - في تسجيل صوتي لبرنامج mbc trending، عن كواليس أزمة موكلته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والقضية المنظورة في القضاء.



تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات ضد إسرائيل وذلك بعدما أعلنت دولة الاحتلال عن بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية.



إعلان وزارة القوى العاملة.. وظائف بتلك المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنينن عن اعلانات الوظائف الخاليه بالمحافظة التابع لها، والتي توفر وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها، عن احتياجات شركات القطاع الخاص، برواتب تصل لـ6000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ومواصلات وبوليصة تأمين.



بعد استقرار حالة الطقس.. انتظام الدراسة اليوم الخميس في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة اليوم الخميس 16 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.



رئيس البنك الدولي يترك منصبه في 30 يونيو

أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد ملباس موظفيه أنه يخطط لمغادرة منصبه بنهاية العام المالي الحالي، أي قبل نحو عام من انتهاء ولايته.



نقابة الأطباء تطالب بوضع ضوابط للإعلانات والإشراف عليها.. تفاصيل

قال خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مطالبة النقابة بوضع ضوابط للإعلانات والإشراف عليها، ليست جديدة، ونطالب بهذا الأمر منذ سنوات عديدة، متابعا: لدينا نصوص واضحة تمنع الاستغلال.

كواليس مساعدة هاني أبو ريدة للزمالك في موافقة الفيفا لقيد صفقاته.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سوف يوافق على قيد صفقات الزمالك الجديدة، التي فشل في قيدها بسبب المديونية.

