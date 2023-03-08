بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، فستان كب متوسط الطول باللون اللبني وألوان أخرى مجسم يبرز من رشاقتها.



وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها، مع طلاء أظافر باللون الاحمر الناري .

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو تسريحة انسيابية ناعمة مع ترك خصلات منسدلة عبر أكتافها وظهرها لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.



وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأزرق وقلادة ناعمة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.