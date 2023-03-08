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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

خضعت المطربة وعد السعودية، لجلسة تصوير جديدة وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت وعد بإطلالة شتوية وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وتألقت المطربة وعد، ببنطال باللون الأبيض، واختارت عليه قميص باللون الابيض بأكمام طويلة، وارتدت عليه جاكيت من الجلد باللون الأزرق، وقامت باختيار بوت باللون الازرق من الشمواه، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت بترك خصلات شعرها على كتفيها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد

 

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

المطربة وعد

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم وقرطين واسورة باللون الفضي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

المطربة وعد

 

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