جيسي عبدو تتألق بفستان ناعم في أحدث ظهور

شاركت الفنانة جيسي عبدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، فستان بنصف كم متوسط الطول باللون البستاج، مشجر بالورود ومزود بالكامل بالدانتيل باللون الابيض وبتصميم مميز ، وهو ما ابرز من اناقتها.



وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها، مع طلاء أظافر باللون الاحمر الناري .

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو رفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وذلك بتسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

جيسي عبدو



وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين واسوارة باللون الذهبي، مع خاتم باللون الاخضر ، واختارت نظارة شمسية عصرية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.