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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية القديرة أبلة فضيلة

صدى البلد

 

نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية القديرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة أبلة فضيلة التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93 عاما.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية القديرة أبلة فضيلة من الرعيل الأول للإذاعة المصرية  وتربى على صوتها أجيال وهي تحكي قصصا للأطفال في برنامجها  "غنوة وحدوتة" على إذاعة البرنامج العام.

وأكد نقيب الإعلاميين أنها كانت أيقونة ذكريات الأجيال الماضية حيث علق صوتها في أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من خلال برنامجها الأشهر في الوطن العربي "غنوة وحدوتة"حيث تميزسردها للأطفال من حكايات وقصص تعليمية جعلها تجذب الملايين منهم.

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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