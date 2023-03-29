أخبار الرياضة|تطوّر مفاجئ بشأن الحالة الصحية للخطيب.. كاف يصدم الأهلي.. وشوبير يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن نبأ سيئ لجماهير الأهلي بشأن الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية لمسئولي نادي الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صدمة قوية لمسئولي الأهلي بقرار عاجل، قبل مواجهة الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، بعد رحيله عن الفريق لسوء النتائج.

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، ومدرب عام البنك الأهلي، أن هناك عناصر كثيرة لا تستحق البقاء داخل القلعة البيضاء في الموسم القادم، مشيرًا إلى أن هناك عناصر من الصفقات الجديدة لم تقدم المستوى المطلوب منذ التعاقد معهم.

أصدر نادي الهلال السوداني، بيان عاجل، بعد وصوله إلى القاهرة، قبل مواجهة الأهلي المصيرية، يوم السبت القادم، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فجّر رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة صادمة بشأن محمود حمادة، أحد المنضمين حديثًا لقائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ليس مفيداً فنياً للنادي الأهلي وأن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء أفضل منه بمراحل.

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن هدف طارق حامد لاعب منتخب مصر في مرمى منتخب مالاوي لم يعجبه ويعد مجرد هدف عادي من وجهة نظري.

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب عام فريق البنك الأهلي، أن الزمالك لن يستطيع التتويج بأي بطولة هذا الموسم، ولكن لابد من التعاقد مع مدرب في الوقت الحالي للتخطيط للموسم الجديد من أجل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيعمل معه في الموسم الجديد وكذلك الراحلون.

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موقف محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، من مواجهة الهلال السوداني المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.