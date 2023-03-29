أخبار الرياضة|تطوّر مفاجئ بشأن الحالة الصحية للخطيب.. كاف يصدم الأهلي.. وشوبير يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن نبأ سيئ لجماهير الأهلي بشأن الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
نحكّم عقلنا|شوبير يوجّه رسالة نارية لمسئولي الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي
وجّه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية لمسئولي نادي الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني
وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صدمة قوية لمسئولي الأهلي بقرار عاجل، قبل مواجهة الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.
وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جيسفالدو فيريرا، بعد رحيله عن الفريق لسوء النتائج.
نجم الزمالك السابق يطلب رحيل 4 لاعبين عن الفريق
أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، ومدرب عام البنك الأهلي، أن هناك عناصر كثيرة لا تستحق البقاء داخل القلعة البيضاء في الموسم القادم، مشيرًا إلى أن هناك عناصر من الصفقات الجديدة لم تقدم المستوى المطلوب منذ التعاقد معهم.
بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا
أصدر نادي الهلال السوداني، بيان عاجل، بعد وصوله إلى القاهرة، قبل مواجهة الأهلي المصيرية، يوم السبت القادم، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
رضا عبدالعال يوجّه رسالة لـ فيتوريا بشأن محمود حمادة
فجّر رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة صادمة بشأن محمود حمادة، أحد المنضمين حديثًا لقائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.
رضا عبد العال يُفجر مفاجأة بشأن انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي
أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ليس مفيداً فنياً للنادي الأهلي وأن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء أفضل منه بمراحل.
معجبنيش.. تعليق غريب من رضا عبدالعال على هدف طارق حامد أمام مالاوي
أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن هدف طارق حامد لاعب منتخب مصر في مرمى منتخب مالاوي لم يعجبه ويعد مجرد هدف عادي من وجهة نظري.
أخطاء كثيرة.. عبد الواحد السيد يفتح النار على مدرب الزمالك المحتمل
أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب عام فريق البنك الأهلي، أن الزمالك لن يستطيع التتويج بأي بطولة هذا الموسم، ولكن لابد من التعاقد مع مدرب في الوقت الحالي للتخطيط للموسم الجديد من أجل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيعمل معه في الموسم الجديد وكذلك الراحلون.
بعد إصابته أمام مالاوي.. الأهلي يكشف موقف الشناوي النهائي من مواجهة الهلال
كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موقف محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، من مواجهة الهلال السوداني المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.