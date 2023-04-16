تعليم الكبار بعين شمس: حوافز مادية وتسهيلات للطلاب للمشاركة بمشروع محو الأمية

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن العديد من كليات جامعة عين شمس قامت بدمج طلابها ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرارا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع والتصدي لأخطار الأمية، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠ في شمولية التعليم.

وقال مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تعمل على تنظيم العديد من الندوات خاصة بالمشروع القومي بمحو الأمية بكافة كليات الجامعة؛ للتوعية باهميته في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، ضمن الأنشطة الاجتماعية التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن جامعة عين شمس تعمل على نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن ذالك يتم بسبب أن قضية محو الأمية لها أهمية كبيرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية وتطوير المجتمع.

وأكد إسلام السعيد أن هذا المشروع همزة الوصل بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدة لمحو الأمية داخل كل كلية لسهولة التعامل مع الطلاب والرد على أسئلتهم ويكون لكل وحدة منسق عام يخاطب الطلبة والأساتذة الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف السعيد أن الهيئة تقدم جانب تحفيزي كبير للطلاب بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعات المصرية من تحفيز للطالب، حيث تُقدم الهيئة العامة لتعليم الكبار 250 جنيهًا لكل طالب مقابل نجاح كل أمي، بالإضافة إلى 50 جنيهًا مقدمة من جامعة عين شمس، وإذا قام الطالب بمحو أمية أكثر من أربعة أفراد يعفى من المصاريف الدراسية في العام المقبل، ودورة مقدمة مجانا بالكامل من مركز تعليم الكبار في ريادة الأعمال.