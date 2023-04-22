أخبار التوك شو..الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين .. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها في التقرير التالي

المفتي: لا مانع من إخراج زكاة الفطر عن الغير

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن شروط ومعايير إخراج زكاة الفطر،محددًا المواقيت التي يجوز فيها إخراج زكاة الفطر، بالإضافة إلى حكم من إخرجها بعد صلاة العيد.

نبأ عاجل | ميليشيا الدعم السريع تواصل سلب ونهب ممتلكات المواطنين بالسودان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن الجيش السوداني، بأن ميليشيا الدعم السريع انتهكت الهدنة المعلنة.

جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يحسم الجدل

نفى المخرج محمد سامي، في تصريحات له، وجود جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، وقال: «أنا مش من أنصار تقديم جزء أول وثاني من أي عمل لي».

حياة كريمة تمنح عاملا 10 آلاف جنيه لافتتاح مشروع

خصص برنامج "حياة كريمة"، حلقة اليوم لمساعدة عم صلاح بائع بالونات إضافة إلي عمله باليومية في احد الاسواق.

فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

نقلا عن فضائية "سكاي نيوز"، قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري ان الرغبة في تتويج محمد صلاح بلقب كبير تمثل حافز إضافي بالنسبة لنا، فهناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب المصري واقتربوا جدا من الفوز ببطولة أمم إفريقيا لكنهم لم ينجحوا.



تخفيضات ‎%‎ 60.. الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد | فيديو

اعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدة شهرين بدأت من نهاية شهر رمضان 2023.

الكلاسيكو.. دي إم سي تطرح برومو برنامجها الرياضي الجديد

تستعد قناة " دى إم سى" لعرض برنامج رياضي جديد يحمل اسم "الكلاسيكو"، يتم تناول كل ما يخص الرياضة المصرية.

أجواء احتفالات المصريين في ممشى أهل مصر أول أيام عيد الفطر

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك في عددا من المناطق بالقاهرة الكبري.

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع المحافظات، وذلك لآن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات كثيرة في اليوم.

أبرزهم محمد صلاح.. تويتر يلغي العلامة الزرقاء لعدد من المشاهير| فما السبب؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول سبب اختفاء العلامة الزرقاء من آلاف الحسابات على موقع توتيرفما القصة؟.. بعد انتهاء المهلة التي أعطاها إيلون ماسك للاشتراك في خدمة “توتير بلو” ودفع 8 دولارات شهريًا أو حذف العلامة الزرقاء.