أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حوار بين الرئيس ومواطني مدينة الجلالة.. دراسة حديثة لحل أزمة سد النهضة

أخبار مصر.. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تنفيذية في مدينة الجلالة والتقى بعدد من أهالي المدينة وكان بينهم حوار مليء بالعوات القلبية للرئيس السيسي.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عاوز أعرف رأيكم؟.. الرئيس السيسي يسأل الأهالي عن مشروع مدينة الجلالة؟

التقى الرئيس السيسي بعدد من سكان مدينة الجلالة ودار حوار بين الرئيس السيسي عدد من السكان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أجرى جولة تفقدية في مدينة الجلالة…

حضرتك في حفظ الرحمن.. ماذا قالت "سيدة الجلالة" لـ الرئيس السيسي؟.. فيديو

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية في مدينة الجلالة…

دراسة حديثة تؤيد وجهة نظر مصر لحل أزمة سد النهضة.. ووزير الري السابق يوضح التفاصيل|خاص

تعد قضية سد النهضة الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة التي أصبحت مثارة بشكل كبير بين الأوساط السياسية…

في مدينة الجلالة.. الرئيس يسأل والأهالي يدعون له | فيديو وصور

التقى الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية في مدينة الجلالة بعدد من سكان المدينة، وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي خلال الجولة "حضرتك مهما قلت.. مهما قلت.. ربنا يحفظك لمصر ولأسرتك"…

تحذير من مضاد حيوي شهير .. عبوات مقلدة للمنتج الأصلي بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلي من المضاد الحيوي الشهير « CIPROCIN 500mg - 10 Film coated tablets» إنتاج : الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو ...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



فيديو.. كل ما تريد معرفته عن مصطلح الجيل z

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مصطلح “جيل z”…

القباج: 940 مليون جنيه قروض دوارة لتمويل 270 ألف مشروع في٣ محافظات

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقريرًا عن إنجازات مشروع الحد من الفقر، الذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة…

تخصيص 45 مليار جنيه.. كيف تدعم الدولة المصرية مزارعي القمح؟

هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مزارعي القمح وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي…

نصائح من القومي للتغذية حول كيفية طهي الخضراوات بطريقة صحية

كشف المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية ، بوزاة الصحة والسكان ، كيفية طهي الخضراوات بطريقة صحية والتي تتمثل في التالي :

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



1385 رحلة يوميًا.. الدفع بفرق الطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة بالمترو خلال العيد

أعلنت الهيئة القومية للانفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، خلال أيام العيد حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1385 رحلة يوميًا…

حديقة الحيوان تستقبل 103 آلاف زائر في ثاني أيام عيد الفطر|تفاصيل

كشفت حديقة الحيوان بالجيزة عن عدد الزائرين فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث وصل عدد الزوار إلي 103 الف زائر لحديقة الحيوان ثاني ايام عيد الفطر، بالاضافة إلى 60 ألف …

بإجمالي 136 رحلة .. تعرف على مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية للانفاق انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي LRT الخفيف خلال أيام عيد الفط بإجمالي 136 رحلة يومية و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية…

توفير الراحة والأمان.. انتظام مواعيد القطارات وخط ساخن لـ استفسارات المواطنين خلال العيد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 866 رحلة، يوميا و انتظام مواعيد قيامها، وذلك بالتزامن مع أيام عيد الفطر…

تصوير جوي لاعمال تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر.. شاهد

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح…

مواعيد القطارات في عيد الفطر .. اعرف المحافظات

يسعى الكثير من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر إلى السفر عبر القطارات خاصة أنها وسيلة سهلة وعليه أعلنت السكة الحديد مواعيد القطارات خلال عيد الفطر…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حساسية الأنف.. الأعراض وطرق الوقاية

قالت هيئة الدواء المصرية إن حساسية الأنف عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأنف نتيجة التعرض لمهيجات ناتجة عن حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات أو شعرها، والغبار، والعطور.​​..

طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية .. فيديو

كشفت وزارة النقل، في فيديو جديد طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، والتى تم تشغيلها مؤخرا بعدد من محطات السكة الحديد…

الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدمات مجانية لـ11.5 مليون شخص خلال الربع الأول من2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ 11 مليون و500 ألف مستفيد، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال الربع الأول من عام 2023…

احتفالا بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجاناً للمواطنين

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أنه إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء ، سيتم فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجاناً للجماهير…

الالتهاب الرئوي.. الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوي للأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر «Deltaclav 457mg/5ml powder for oral suspension»…

شاهد.. تصوير جوي يكشف حجم الإنجاز بمراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل تصوير جوي يوضح حجم الإنجاز بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو .

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الخط الثالث للمترو …