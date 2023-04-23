كهربا كلمة السر .. شرط وحيد لـ الأهلي لخوض السوبر أمام الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن شرط وحيد لعدم انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك، فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات يوم 5 مايو القادم.

وقال المصدر ذاته، إن النادي الأهلي اشترط من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، عدم النظر في تظلم لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بعد الاستئناف على عقوبة لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة الا بعد انتهاء لقاء السوبر.

وأضاف : النادي الأهلي يرغب فى الاستفادة من خدمات محمود عبد المنعم كهربا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك باعتباره ورقة رابحة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافس الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

أحرز ثنائية النادي الأهلي منافس الزمالك محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد المغربي وليد الكرتي .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي منافس الزمالك من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

الأهلي يواجه عقوبات الانسحاب من السوبر

في حال اتخاذ النادي الأهلي قرار الانسحاب من مباراة السوبر المصري سوف يتم تطبيق عقوبة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري غرامة مالية مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركة.

حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المصري

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق حقيقة قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من بطولة السوبر المصري أمام الاهلي يوم ٥ مايو المقبل.

وأكد طارق السيد في تصريحات بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أنه تواصل مع مجلس إدارة الزمالك لمعرفه حقيقه قرار الانسحاب خاصه عقب قرار لجنة الاستئناف بوقف تنفيذ قرار ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لحين اتخاذ القرار الأخير

وأضاف طارق السيد أن مجلس إدارة الزمالك أكد أنه لن يتم الانسحاب من بطولة السوبر المصري وأن الزمالك يصر علي خوض المباراة من أجل التتويج بها وان تكون بدايه قويه للفريق للعودة لتحقيق البطولات

وأضاف طارق السيد أن الزمالك يتعامل مع مباراة السوبر علي انها بطوله يجب التتويج بها.

انسحاب الأهلي من السوبر وارد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مصادر رسمية في الأهلي عن الموقف النهائي للفريق من المشاركة في بطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مصادر رسمية بالأهلي : لم نتلق أي عقوبات رسمية خاصة بمحمود عبد المنعم كهربا وفى حالة صحة التسريبات الخاصة بإيقافه ١٢ مباراة في التفكير في الانسحاب من بطولة السوبر وارد بقوة".

وكانت أمس صدرت قرارات من لجنة الانضباط بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي ١٢ مباراة على غرار أحداث مباراة القمة الأخيرة.