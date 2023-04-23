أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

شرط وحيد لخوض الأهلي سوبر الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن شرط وحيد لعدم انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك، فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات يوم 5 مايو القادم.



وقال المصدر ، إن النادي الأهلي اشترط من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، عدم النظر في تظلم لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، بعد الاستئناف على عقوبة لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة الا بعد انتهاء لقاء السوبر.



وأضاف : النادي الأهلي يرغب فى الاستفادة من خدمات محمود عبد المنعم كهربا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك باعتباره ورقة رابحة.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء



يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة حقيقية قبل مواجهة الرجاء المغربي بقيادة منذر الكبير فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .



ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.



وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.



و‏تكمن الأزمة التى تواجه النادي الأهلى قبل المباراة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي في عدم تمكن المارد الأحمر من خوض المران الأخير يوم الجمعة المقبل على ملعب المباراة.



يأتي عدم تمكن النادي الأهلي من عدم خوض المران الرئيسي على ملعب مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي فى نفس توقيت مباراة الإياب التي تجمع بين فريق الوداد البيضاوي ونظيره سيمبا التنزاني.



الأمر الذي سوف يؤدي الي إصدار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قرار بإلغاء مران الأهلي الرئيسي للنادي الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي لإقامة مباراة الوداد وسيمبا فى نفس التوقيت على نفس الملعب.



ويبحث النادي الأهلي تدارك الأزمة والتدريب في فندق الإقامة بالمغرب قبل مواجهة الرجاء المغربي ومخاطبة الكاف بهذا الشأن.



وكان فريق الهلال السوداني واجه نفس الأزمة قبل مواجهة الأهلي فى ختام دور المجموعات ولم يستطع خوض المران الرئيسي على ملعب استاد القاهرة بقرار من الكاف نظرا لإقامة مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى نفس التوقيت.



كاف يعلق على فوز الأهلي أمام الرجاء



سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على فوز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الكاف تقرير عبر موقعه الرسمي بعنوان:" الأهلي المصري يكرم الرجاء البيضاوي بثنائية في القاهرة".

وذكر الموقع الرسمي للكاف، أن الأهلي نجح في تحقيق فوزا ثمينا على أرضه بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في مباراة شهد شوطها الأول ندية كبيرة بين الفريقين، ولكن رأسية محمد عبد المنعم حسمت التفوق لصالح المارد الأحمر قبل ثوان من نهاسة الشوط الأول.

وأشاد موقع الكاف بحارس الأهلي محمد الشناوي أمام محاولات الرجاء في الشوط الثاني لإدارك التعادل، حيث وصفه بـ “السد المنيع”، قبل أن يحرز البديل حمدي فتحي هدف الاطمئنان لصالح الأهلي.