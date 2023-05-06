عناني : الرئيس السيسي يعد بتنفيذ ما يتم طرحه فى جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن دعوة جميع وسائل الإعلام لحضور جلسات الحوار الوطني، هذا يعتبر محل أهتمام من وسائل العلام المحلية أوالدولية، وهذا يؤكد أن العالم أجمع وليس الشعب المصري فقط ينتظر نتائج هذا الحوار ويتابعه بشغف.



وأكد" عناني" خلال مداخله هاتفيه" لاكسترا نيوز" في برنامج " هذا الصباح" أنه ليس وسائل الإعلام فقط ولكن كل المنظمات الحقوقية التي تم الاجتماع بها من قبل المنسق العام قبل الجلسة الافتتاحية وتم دعوتهم للحضور ومراقبة الجلسات، يؤكد أن هناك شفافية مطلقة ، وكون الجلسات علنية وإذاعة وإذاعة ما يقرره مجلس الامناء، فهذا أكبر دليل على الشفافية المطلقة وأن الهدف فى الحوار هو التوافق حول حلول ملموسة ومدروسة لكل ما يهم المواطن المصري.

لا توجد خطوط حمراء في المناقشات

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، أن كل منسقين اللجان والمحافظين والمنسق العام ومقررين اللجان ورئيس اللجنة الفنية أكدوا مرارا وتكرارا انه لا توجد اى خطوط حمراء فى المناقشات إلا فى موضوعات متفق عليها خاصة بالدستور، مضيفا أن ما تم الإعلان عليه من وعود بأن الحوار مطلق ولا ينحاز إلى طرف ولا يسيطر عليه طرفا بعينه هذا ما تأكد من كلمات المشاركين في مختلف الاطراف السياسي المصري سواء من العائدين من الخارج او القائمين على أرض الوطن.



وأوضح هشام عناني، أن الضمانات كثيرة ومضمونة، ودليلا على ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد بأن كل ما يتم طرحه ومناقشته والحلول المقترحة سيتم تطبيقها على الفور وتنفيذها، وأن المسئولية التي أولاها الرئيس السيسي للمشاركين كبيرة، لأنه يثق فى قدرات المصريين علي إيجاد حلول مدروسة وملموسة فى كل القضايا الوطنية، وأن ما أعلنه المنسق العام بأن الضمانة الكبيرة لشفافية الحوار ونجاح الحوار مرتبط بالمشاركين، وأطلق يد المشاركين فى القضايا فى محاور المناقشة.