أهم الأخبار.. انخفاض أسعار الدواجن وفرص عمل برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بعد تراجع أسعار الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد



رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب



مصدر أمني ينفي القبض على سيدة بسبب انتقاد ارتفاع الأسعار



الزمالك يستقر على رحيل عبدالله جمعة



تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟



تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة



علي جمعة يوجه الشكر لصناع عمل مسلسل تحت الوصاية.. فيديو



الشرطة الأمريكية: مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق النار بتكساس



الطاقة الذرية: الوضع حول زابوريجيا مقلق وعلينا التحرك لمنع وقوع حادث نووي خطير

