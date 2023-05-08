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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| التموين تكشف مفاجأة حول شراء الذهب.. انخفاض أسعار البيض والدواجن بالأسواق

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التموين تحذر المواطنين من شراء الذهب بهذه الطريقة
حذر الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من شراء الذهب أونلاين، مؤكدا التورط في شراء الذهب بدون فاتورة يعني أنه ليس لك أية حقوق خاصة في حالة شرائه أونلاين.

التموين تفجر مفاجأة مدوية حول أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بضرورة شراء الذهب من تاجر معروف والحصول على فاتورة تفصيلية بالمشتريات.


الغش وصل للذهب.. التموين توجه تحذيرا عاجلاً للمواطنين
كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، كيفية تفادي الغش في الذهب، مؤكدا أنه يجب شراء الذهب من تاجر معروف والحصول على فاتورة تفصيلية بالمشتريات.

انخفاض أسعار البيض والدواجن بالأسواق.. تعرف على التفاصيل
كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار البيض الأحمر والأبيض، وكذلك أسعار الدواجن، والقيمة التي انخفضت بها الأسعار.

مدير النشاط بـ الأهلي يكشف سر الفوز علي الزمالك بالسوبر الإفريقي لليد
كشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، سر الفوز بالسوبر الإفريقي لليد أمام الزمالك.

التعليم العالي تعلن آليات قبول الطلاب العائدين من السودان وروسيا
كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل اجتماع اليوم؛ بشأن حل أزمة الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

الخارجية: لجنة متابعة إجلاء المصريين من السودان تعمل على مدار الساعة
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مصر تعاملت منذ الأسابيع الأولى مع الأزمة السودانية بالتركيز الأساسي على الجالية المصرية وإجلائها، وحريصة منذ اللحظة الأولى على تشكيل لجنة معنية لمتابعة هذه الأزمة على مدار ال 24 ساعة، وتصدر هذه اللجنة بيانات دولية من خلال وزارة الخارجية بأعداد المصريين الذين يتم إجلاؤهم برا وبحرا وجوا.

مفاجأة صادمة لسبب غريب.. طليق زوجة حسن شاكوش: سبينى أعيش حياتى
أنفرد برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية نهال طايل بحلقة خاصة مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.


تعليق مفاجئ من أحمد موسى بعد فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي لكرة اليد
علق الإعلامي أحمد موسى، علي فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر الافريقي بعد فوزه على نادي الزمالك وتأهله لكأس العالم للأندية.

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية
كشف طارق السيد والد ريم طارق زوجة حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، تفاصيل هامة عن أزمة ابنته، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفصل كل شئ.

تفاصيل الحالة الصحية لنجم يد الأهلي بعد سقوطه في مباراة السوبر الإفريقي
كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحالة الصحية للاعب على زين بعد سقوطه في الملعب خلال نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد.

البرد مستمر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

اتحاد الغرف التجارية أسعار الذهب اتحاد الغرف الجالية المصرية الجو الحالة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار

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