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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الصلح في أسوان تنهي خصومة بين عائلتين بقرية البصيلية

مراسم الصلح بين عائلتين
مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 آلاف مواطن كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن ، وآل عمر بساحة آل الجندى بنجع المويسات بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى ، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة .

وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعببة  ، فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل عمر بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل لبن وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل .

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مراسم الصلح

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء .

وقدم تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة .

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قودة

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

هذا وبرعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم 10 طلاب متفوقين علمياً من الأيتام ، بجانب 5 من الأمهات المثاليات ، و 5 عرائس من الأيتام ، بالإضافة إلى تكريم  3 من الأمهات المثاليات العاملات والرائدات فى مجال العمل العام ، وهم جملات محمود طه مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، وعبير محمد فتحى مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة السباعية ، وإلهام طه حسن كاتب شئون مالية وإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات اللاتى حصلن على المراكز الأولى فى مسابقة عيد الأم 2023 .

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