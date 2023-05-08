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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة يواصل تنظيم جلسات الدوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان على أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار استهدفت توعية 1600 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو .

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تنمية الأسرة 

وأشارت هدى مصطفى إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم استكمال تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية حيث استهدفت تدريب عدد 300 سيدة وفتاة بقرى قرشة والعلاقى وكلابشة وأبوهور ومرواو ومريا وجرف حسين بمركز نصر النوبة .

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الدورات التدريبية شملت تنفيذ أعمال الخوص والعرجون ومكرميات ، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .

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المجلس القومى للمرأة

وأضافت بأنه تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات والفتيات وجميع الأهالى بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو .

ووسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 ألاف مواطن كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن ، وآل عمر وذلك بساحة آل الجندى بنجع المويسات بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى ، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة .

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