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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. Nokia تطرح هاتفين جديدين بأسعار معقولة.. اعمل report لأي حد يضايقك في جروب الشغل

أخبار التكنولوجيا//Nokia
أخبار التكنولوجيا//Nokia تطرح هاتفين جديدين بأسعار معقولة.

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

Nokia  تطرح هاتفين جديدين بأسعار معقولة

 

اشتهرت نوكيا Nokia بهواتفها الذكية القوية والموثوقة منذ عقود ، والآن تخطو الشركة قفزة إلى الأمام بإصداراتها الجديدة من الهواتف الذكية - Nokia C300 و C110. من المقرر إطلاق هذين الجهازين قريبًا في الولايات المتحدة ، وتم الكشف عن المواصفات الرسمية. 

 

خصم 64% اليوم على أسطورة موبايلات سامسونج S20

 

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق.  لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

 

بشرى للشباب والطلبة.. موبايل فخم قريبا في السوق بـ 7400 جنيه

 

تعيد شركة Lava إحياء مجموعة هواتفها الذكية في الهند،  بعد أن أطلقت بعض الهواتف ذات الميزانية القليلة ، تستعد الشركة الآن لتقديم هاتف ذكي من الفئة المتوسطة.  

 

خصم 43% على أحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds2

 

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق. 

و لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

 

ومن أفضل العروض على سماعات سامسونج الجديدة Samsung  Galaxy Buds2 حيث يتوفر عليها خصم في سامسونج الهند بقيمة 43% ليصل سعرها بعد الخصم إلى 8000 روبية هندية أي ما يعادل 2960 جنيه مصري تقريبا.

 

أحدث مزايا واتساب.. اعمل report لأي حد يضايقك في جروب الشغل.. الطريقة

 

حقق واتساب  WhatsApp قفزات كبيرة منذ إطلاقه منذ أكثر من عقد من الزمان.  على الرغم من وجود بعض التعثرات على طول الطريق ، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية ، تظل الحقيقة أن واتساب هو أحد تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر استخدامًا.  تعد المجموعات أو ما يعرف بالجروب جزءًا لا يتجزأ من تجربة واتساب ، مما يسمح للمشاركين بمشاركة الرسائل والصور مع بعضهم البعض.  

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