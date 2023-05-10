أخبار التكنولوجيا| أفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب في السوق.. وتحذير للمستخدمين.. و3 أخطاء قاتلة تدمر البطارية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، شركة Meta ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.



يُعد جهاز تابلت Galaxy Tab A8 واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية التي أطلقتها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة خاصة للطلبة والشباب حيث يضم التابلت بطارية جبارة مع شاشة كبيرة للغاية 10.5 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا ومعالج جيد.



يدعم تطبيق واتساب WhatsApp الوضع المظلم، حيث يغير الوضع واجهة واتساب إلى خلفية سوداء بنص رمادي وأبيض وأزرق ، مقارنة بخلفية بيضاء بنص رمادي وأسود وأزرق، حيث يوفر الوضع الداكن توهجًا أقل ، مما يجعله أسهل للعينين في ظروف الإضاءة المنخفضة كما يستخدم أيضًا طاقة أقل.



يبدو أن شركة أوبو الصينية ستكشف عن أكبر مفاجأة لها هذا العام وذلك خلال الأسابيع المقبلة، حيث أفادت عدد من التقارير أن الشركة ستصدر واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيضم الهاتف مواصفات قياسية قد تكون الأحسن على الإطلاق من قبل الشركة.



غالبًا ما يكون البحث عن هواتف أندرويد مميزة وبسعر مناسب أمرًا شاقًا، حيث هناك الكثير من الشركات المصنعة للاختيار من بينها، وتقدم شركة سامسونج عدد من الهواتف المُخصصة للشباب والفئة المتوسطة والتي تقدم أداءً قويًا بمعالجات ممتازة مع سعر مناسب.



غالبًا ما تكون بطاريات الهواتف الذكية مصدر إزعاج للكثيرين خاصة عندما يكونون بالخارج، حيث أن نفاد البطارية بسرعة بعد شكوى شائعة بالنسبة للمستخدمين الذين يضطرون إلى قضاء المزيد من الوقت في انتظار شحن بطارية هواتفهم.



يعد جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G الرائد من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، أحد أفضل الخيارات المتاحة فى السوق لفئة الجوالات الضخمة، حيث الأداء القوي والبطارية المميزة.



تقدم شركة "وان بلس" الصينية جوالها OnePlus 11 الداعم لشبكات الجيل الخامس بعدد من المميزات التقنية الشبيهة بهواتف الفلاج شيب الرائدة وفي الوقت نفسه بسعر الهواتف المتوسطة المدى، وفقا لموقع androidpolice تستمر البطارية لمدة يومين من العمل كما أن الشحن سريع بدرجة مذهلة وكاميرا رئيسية بجودة جيدة جدًا.