عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب في السوق.. وتحذير للمستخدمين.. و3 أخطاء قاتلة تدمر البطارية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جاستن ترودو : حجة “ميتا” تجاه الأخبار معيبة وتشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا

 

انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، شركة Meta ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.  

 

ببطارية 7000 مللي أمبير .. أفضل تابلت للشراء من سامسونج في السوق


يُعد جهاز تابلت Galaxy Tab A8 واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية التي أطلقتها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة خاصة للطلبة والشباب حيث يضم التابلت بطارية جبارة مع شاشة كبيرة للغاية 10.5 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا ومعالج جيد.

 

لو بتستخدمه كتير.. حافظ على عينيك وفعل الوضع المظلم على واتساب


يدعم تطبيق واتساب WhatsApp الوضع المظلم، حيث يغير الوضع واجهة واتساب إلى خلفية سوداء بنص رمادي وأبيض وأزرق ، مقارنة بخلفية بيضاء بنص رمادي وأسود وأزرق، حيث يوفر الوضع الداكن توهجًا أقل ، مما يجعله أسهل للعينين في ظروف الإضاءة المنخفضة كما يستخدم أيضًا طاقة أقل.

 

مفاجأة أوبو للمستخدمين في 2023 .. موبايل بمواصفات فائقة


يبدو أن شركة أوبو الصينية ستكشف عن أكبر مفاجأة لها هذا العام وذلك خلال الأسابيع المقبلة، حيث أفادت عدد من التقارير أن الشركة ستصدر واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيضم الهاتف مواصفات قياسية قد تكون الأحسن على الإطلاق من قبل الشركة.

 

بأداء قوي.. أفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب في السوق


غالبًا ما يكون البحث عن هواتف أندرويد مميزة وبسعر مناسب أمرًا شاقًا، حيث هناك الكثير من الشركات المصنعة للاختيار من بينها، وتقدم شركة سامسونج عدد من الهواتف المُخصصة للشباب والفئة المتوسطة والتي تقدم أداءً قويًا بمعالجات ممتازة مع سعر مناسب.

 

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد .. 3 أخطاء قاتلة تدمر البطارية


غالبًا ما تكون بطاريات الهواتف الذكية مصدر إزعاج للكثيرين خاصة عندما يكونون بالخارج، حيث أن نفاد البطارية بسرعة بعد شكوى شائعة بالنسبة للمستخدمين الذين يضطرون إلى  قضاء المزيد من الوقت في انتظار شحن بطارية هواتفهم.

 

سعر جوال Galaxy S22 Plus في الكويت


يعد جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G الرائد من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، أحد أفضل الخيارات المتاحة فى السوق لفئة الجوالات الضخمة، حيث الأداء القوي والبطارية المميزة.

 

سعر جوال OnePlus 11 5G في السعودية


تقدم شركة "وان بلس" الصينية جوالها  OnePlus 11  الداعم لشبكات الجيل الخامس بعدد من المميزات التقنية الشبيهة بهواتف الفلاج شيب الرائدة وفي الوقت نفسه بسعر الهواتف المتوسطة المدى، وفقا لموقع androidpolice تستمر البطارية لمدة يومين من العمل كما أن الشحن سريع بدرجة مذهلة وكاميرا رئيسية بجودة جيدة جدًا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر إلى 31.5 %

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ