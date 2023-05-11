حدث ليلا..ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة..تراجع شديد في سعر الذهب عالميا..خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها وزير الري السابق: المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بالعالم، وترامب لـCNN: سأقبل نتائج الانتخابات المقبلة إذا كانت نزيهة

وزير الري السابق لصدى البلد: المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بالعالم

قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن قضية المياه أصبحت هامة لمصر ولكن أصبح لها أولوية في الأجندة السياسية العالمية أيضًا، لأن التحديات كثيرة بخصوص تغير المناخ والزيادة السكانية وزيادة الأنشطة التنموية

ميدو يكشف كواليس غضب بيريرا من حكم لقاء الزمالك وبروكسي

أكد أحمد حسام (ميدو) أن قرارات الحكم وليد عبد الرازق في مواجهة الزمالك وبروكسي بدور الـ32 ببطولة كأس مصر أثارت انقساماً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

في ظهور مفاجئ.. ترامب لـCNN: سأقبل نتائج الانتخابات المقبلة إذا كانت نزيهة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سوف يقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة كانت نزيهة.

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهدء القصف الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى 3 أشخاص، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن إصابة 7 آخرين.

ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا كنت رئيسا لأمريكا

وأضاف ترامب في مقابلة مع كايتلان كولينز مذيعة شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إذا قلت إنه (بوتين) مجرم حرب، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف هذا الشيء، إذا كان مجرم حرب، فسوف يمسكه الناس ويعدمونه، وسيقاتل بقوة أكبر بكثير مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى، هذا شيء ستتم مناقشته في وقت لاحق".

أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي

أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.

الصيف لم يبدأ| تغير المناخ: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من غدٍ

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي في الحرارة بداية من غدٍ الجمعة، منوها بأنه بعد هذه الفترة سيقل مستوى التغيرات المناخية ولا يتبقى منها إلا فقط موجات الحرارة في صورة طول وقوة الموجة.



زيزو ينفي وجود حساب شخصي له على تويتر

شارك لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث لم تقدم بيانات التضخم الأمريكية سوى القليل من المؤشرات على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرار بضبط وإحضار لاستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة (هارب ) لاتهامه بهتك عرض سيدة اربعينيه وانتحال صفة طبيب

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن آخر تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، بشأن غرامته لصالح نادي الزمالك.