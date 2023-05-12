عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | رحيل مرتضى منصور عن الزمالك .. الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان على اتفاق مبدئي في جدة .. حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

البابا تواضروس للإعلام الإيطالي: حقوق الإنسان عديدة وليست سياسية فقط

تحدث البابا تواضروس الثاني مع مجموعة من الصحفيين وقنوات التليفزيون الإيطالي، عن سبب الزيارة، مشيرًا إلى أنها جاءت للاحتفال معًا بمرور خمسين سنة

الجو متقلب .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتزايد فرص سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة ان تسود موجة من الطقس الحار، عقب موجة باردة، محذرة من تقلب الأجواء وسط تكاثر احتمالات سقوط الأمطار.

صفقة بـ 8 ملايين جنيه .. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالإسكندرية والبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من

للمرة الرابعة.. علي فرج يتوج ببطولة العالم للإسكواش
 

توج علي فرج نجم نادي وادي دجلة بلقب بطولة العالم للإسكواش، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري. ونجح علي فرج احراز لقبه الرابع بعد فوزه في دور النهائي على مواطنه كريم عبدالجواد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 44 دقيقة، بواقع نقاط (12-10) (11-6) (11-6).

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

وجه حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، تحذيرا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من فريق الترجي، مؤكدا بأن الكرات الثابتة أحد نقاط القوة في فريق باب سويقة. وقال البدري من تونس، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس

مرتضى منصور يعلن الرحيل وتسليم النادي إلى وزارة الرياضة

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى رسالة نارية الى وزارة الشباب والرياضة. وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "مرتضي منصور يعلن عدم الاستمرار في رئاسة نادي الزمالك وتسليم النادي الي وزير الشباب والرياضة". يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي

أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

فجر أمير مرتضى منصور، مفاجأة بشأن الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك. وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يرفض خيانة رئيس النادى المستشار مرتضى منصور بتولى مسئولية القائم بأعمال رئيس النادى وتنفيذ قرار عزل المجلس لمرتضى منصور. وشدد أحمد مرتضى أن مجلس سيستمر بكامل هيئته أو يرحل بكامل هيئته إذا ما أراد الوزير الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء

أصيبت في كواليس تحت الوصاية.. طبيب منى زكي يكشف تفاصيل حالتها الصحية

وقالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بماثبة تحريك للمياه الراكدة قائلة : “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية

أشرف زكي يعين حسين الجندي مستشارا إعلاميا لنقابة المهن التمثيلية

كلف الاستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ الكاتب الصحفي حسين الجندي بتولي منصب المستشار الإعلامي للنقابة

إيمان العاصي: عُرض عليّ فلوس لأكشف لغز مسلسل جعفر العمدة

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل ترتكب جرائم دموية مكتملة الأركان

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على كل ما يتم تقديمه للشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر وقفت وما زالت تقف إلى قضيتنا العادلة والمشروعة. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب الفلسطيني

الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ستعمل على استقرار السودان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان وشعبه.

بيان عاجل من السعودية وأمريكا بشأن توقيع اتفاق السودان

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بيانا مشتركا بشأن توقيع اتفاق مدينة جدة السعودية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

روسيا تنفي تحقيق أوكرانيا اختراقا في باخموت

نفت روسيا، ليل الخميس، تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.

بيان عاجل من الآلية الثلاثية في السودان بعد التوقيع على إعلان جدة

رحبت الآلية الثلاثية اليوم الجمعة، بإعلان الجيش السوداني وقوات الدعم توقيع اتفاق مبدئي في مدينة جدة السعودية، الذي جاء مبادرة من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

السعودية .. اندلاع حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

أفادت قناة الإخبارية السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية.

مسئول أمريكي يتهم إيران بمواصلة تهريب الأسلحة لليمن

رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج مواصلة توريد إيران للأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن، رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

 

اتفاق السودان اتفاق مبدئي استقرار السودان الأخبار المحلية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الأرصاد الجوية الذخائر غير المرخصة الجيش السوداني زمالك سلسل جعفر العمدة سوق الصواريخ مجلس إدارة النادي مكافحة الجريمة مسلسل جعفر العمدة نادي وادي دجلة ولاية شيكاغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

نور الشربيني تتوج بلقبها السابع ببطولة العالم للإسكواش

رحيله عن الزمالك وتسليم النادي لوزارة الرياضة|5 تصريحات صادمة من مرتضى منصور

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

السفير سامح أبوالعينين يرحب بأبطال مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش بشيكاغو

حدث ليلا .. وصول أول فوج للرعايا الصينيين من السودان إلى مصر.. تفاصيل ما حدث داخل نادي الزمالك

حدث ليلاً| قوات الاحتلال تعتدي على المعتكفين بالأقصى بالرصاص المطاط.. وترامب يحذر من حرب عالمية نووية.. وتوابع تعثر الزمالك أمام المصري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

حدث ليلًا|تطوّر مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية.. تراشق تصريحات متبادلة بين بايدن ونتنياهو.. وأمطار بهذه المناطق اليوم وغدًا

حدث ليلا.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. توقف مطار حلب عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية.. نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور

أهم الأخبار ليلا.. روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا.. وبعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

الأرصاد تحذّر المواطنين: عودة الأجواء الشتوية الماطرة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

إمكانيات قوية.. ريلمي تطلق موبايل جديد بنفس تصميم iPhone 14 Pro

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة جديدة في مصر .. 5 سيارات "زيرو" بـ 400 الف جنيه.."فرصة" تويوتا كورولا بربع الثمن

لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

أستون مارتن تطلق 8 سيارات رياضية جديدة بحلول 2026

الانتهاء من كهربة إشارات خط سكة حديد بني سويف/أسيوط بالكامل.. يونيو القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

مكون سحري لعلاج تساقط الشعر في أسبوع

سيدة أمريكية تثير الجدل على التيك توك بطريقة إخبارها لزوجها بحملها..شاهد

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

فيديو

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ