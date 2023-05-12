حدث ليلا | رحيل مرتضى منصور عن الزمالك .. الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان على اتفاق مبدئي في جدة .. حريق هائل بسوق الصواريخ في جدة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تحدث البابا تواضروس الثاني مع مجموعة من الصحفيين وقنوات التليفزيون الإيطالي، عن سبب الزيارة، مشيرًا إلى أنها جاءت للاحتفال معًا بمرور خمسين سنة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة ان تسود موجة من الطقس الحار، عقب موجة باردة، محذرة من تقلب الأجواء وسط تكاثر احتمالات سقوط الأمطار.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من

توج علي فرج نجم نادي وادي دجلة بلقب بطولة العالم للإسكواش، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري. ونجح علي فرج احراز لقبه الرابع بعد فوزه في دور النهائي على مواطنه كريم عبدالجواد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 44 دقيقة، بواقع نقاط (12-10) (11-6) (11-6).

وجه حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، تحذيرا للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من فريق الترجي، مؤكدا بأن الكرات الثابتة أحد نقاط القوة في فريق باب سويقة. وقال البدري من تونس، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى رسالة نارية الى وزارة الشباب والرياضة. وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "مرتضي منصور يعلن عدم الاستمرار في رئاسة نادي الزمالك وتسليم النادي الي وزير الشباب والرياضة". يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي

فجر أمير مرتضى منصور، مفاجأة بشأن الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك. وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يرفض خيانة رئيس النادى المستشار مرتضى منصور بتولى مسئولية القائم بأعمال رئيس النادى وتنفيذ قرار عزل المجلس لمرتضى منصور. وشدد أحمد مرتضى أن مجلس سيستمر بكامل هيئته أو يرحل بكامل هيئته إذا ما أراد الوزير الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء

وقالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بماثبة تحريك للمياه الراكدة قائلة : “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية

كلف الاستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ الكاتب الصحفي حسين الجندي بتولي منصب المستشار الإعلامي للنقابة

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

حلت الفنانة ايمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على كل ما يتم تقديمه للشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر وقفت وما زالت تقف إلى قضيتنا العادلة والمشروعة. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان وشعبه.

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بيانا مشتركا بشأن توقيع اتفاق مدينة جدة السعودية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

نفت روسيا، ليل الخميس، تحقيق كييف اختراقات في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بعد أنباء بشأن ذلك أوردتها مصادر مختلفة.

رحبت الآلية الثلاثية اليوم الجمعة، بإعلان الجيش السوداني وقوات الدعم توقيع اتفاق مبدئي في مدينة جدة السعودية، الذي جاء مبادرة من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

أفادت قناة الإخبارية السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية.

رجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج مواصلة توريد إيران للأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن، رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.