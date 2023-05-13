أخبار التوك شو| تفاصيل إلغاء ضريبة الذهب وطقس الأيام القادمة.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالى:



أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية “عبد الهادي” كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء، منوها بأنه تلقى دعما نفسيا ومعنويا من قبل أهله في أسوان.



عمرو أديب: إسرائيل مش عاوزه حرب طويلة وتستهدف عددا من قادة الجهاد

‏قال الإعلامي عمرو اديب إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استهداف بعض العناصر المعينة من الجهاد الإسلامي ويحاولون استهداف بعض الشقق السكنية بعينها وهم معتادين على تكثيف الضربات خلال بعض الأيام ومن ثم بدأوا باللجوء إلى بعض الأطراف للتهدئة لأنهم لا يسعون للاستمرار.



خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار .. فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن خطة الحكومة للقضاء نهائيا على أزمة الدولار.



حسام موافي : الإنسان يعود إلى عُمر العشرينيات بعد تغيير الصمام المترالي ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن القلب عبارة عن 4 حجرات، ويعد الصمام المترالي أحد هذه الحجرات، والذي يعمل على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.



«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكبد يفرز مادة الصفراء؛ لهضم الدهون ومن ثم التخزين للمرارة وتفريغها.



تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.



أي كمية بكل الأشكال | التموين تزف بشرى عن استيراد الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.



قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق

نشرت سكاى نيوز عربية تقريرا، عن جريمة هزت العراق ، الجانى هو الأب والمجنى عليها ابنته.



مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو

عرضت "العربية"، تقريرا يكشف سبب حمل الناس الدكتور أسامة الأزهري على أعناقهم في إندونيسيا.



تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل.