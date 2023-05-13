عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تفاصيل إلغاء ضريبة الذهب وطقس الأيام القادمة.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالى: 
 

أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير
قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية “عبد الهادي” كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء، منوها بأنه تلقى دعما نفسيا ومعنويا من قبل أهله في أسوان.
 

عمرو أديب: إسرائيل مش عاوزه حرب طويلة وتستهدف عددا من قادة الجهاد
‏قال الإعلامي عمرو اديب إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استهداف بعض العناصر المعينة من الجهاد الإسلامي ويحاولون استهداف بعض الشقق السكنية بعينها وهم معتادين على تكثيف الضربات خلال بعض الأيام ومن ثم بدأوا باللجوء إلى بعض الأطراف للتهدئة لأنهم لا يسعون للاستمرار.
 

خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار .. فيديو
عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن خطة الحكومة للقضاء نهائيا على أزمة الدولار.
 

حسام موافي : الإنسان يعود إلى عُمر العشرينيات بعد تغيير الصمام المترالي ..فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن القلب عبارة عن 4 حجرات، ويعد الصمام المترالي أحد هذه الحجرات، والذي يعمل على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.
 

«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكبد يفرز مادة الصفراء؛ لهضم الدهون ومن ثم التخزين للمرارة وتفريغها.
 

تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر
كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.
 

أي كمية بكل الأشكال | التموين تزف بشرى عن استيراد الذهب
كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.
 

قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق
نشرت سكاى نيوز عربية تقريرا، عن جريمة هزت العراق ، الجانى هو الأب والمجنى عليها ابنته.
 

مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو
عرضت "العربية"، تقريرا يكشف سبب حمل الناس الدكتور أسامة الأزهري على أعناقهم في إندونيسيا.
 

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 22 مليون مواطن خلال ساعات| ماذا يحدث؟

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

القبض على قاتل الطفل محمد ودفنه منذ 8 سنوات تحت الرمال بدمياط

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

ترشيحاتنا

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات اليوم

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

البابا تواضروس في السفارة المصرية بإيطاليا: نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة|صور

النسخة العراقية من نيرة أشرف .. اعتقال المتهم بطعن فتاة جامعة البصرة

فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء هزيمة الترجي

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر .. أسباب صادمة وراء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 31 عامًا.. سر حياة أكبر كلب في العالم

للرجال.. أشياء ابتعد عنها لصحة أطفالك

جنون.. بلوجر تقفز من طائرة وتضع الماكياج في الهواء| شاهد

10 آثار جانبية خطيرة.. كم يومًا يمكن للشخص العيش بدون نوم؟

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ