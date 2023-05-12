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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. مطرب يسجل القرآن بصوته..وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

أخبار فن
أخبار فن

ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

عمر عبد العزيز : نحتاج أفلاما تشارك في مهرجانات | خاص

تحدث المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية الوطنية.

 

الصور الكاملة لحفل أنغام وتامر عاشور في أرينا الكويت

أحيت النجمة أنغام أولى حفلات مهرجان أرينا بالكويت وشاركها الفنان تامر عاشور، وقاما بالغناء سويًا أغنية «لوحة باهتة».

 

إلهام شاهين: نحتاج آراء المفكرين لدعم الحوار الوطني وإنتاج أعمال تاريخية

أكدت الفنانة إلهام شاهين، على أهمية الحوار الوطني لدعم مصر من خلال تلاقي آراء فئات الشعب المختلفة وأن تقوم الدولة بتجميع هذه الآراء وتقييم الأصلح منها لمصر.

 

ادعولي ربنا يثبتني| مطرب يعلن حل أزمته مع هاني محروس.. ويسجل القرآن بصوته

أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا.

 

سهر الصايغ وسميرة أحمد في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي وحرص عدد من النجوم على التواجد منهم الفنان أحمد بدير والفنانة سميرة أحمد وسهر الصايغ ودكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان مجدي كامل، والمخرج هاني لاشين، والمذيع إمام عمر وميار الغيطي ووالدها الاعلامي محمد الغيطي.

 

هتافات وصراخات.. جورج وسوف محاصر من معجبيه في طابا

أعلن الفنان جورج وسوف -عبر حسابه الرسمي على تويتر- وصوله إلى مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء، في وقت متأخر، ليجد نفسه محاصرا من عدد كبير لجمهوره الذي ظلوا يهتفون له بصوت عالي.

 

عفروتو بموتوسيكل على مسرح ساوند كلاش

صعد عفروتو على مسرح حفل ساوند كلاش بمتوسيكل وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة.

 

تكريم حسين فهمي واسم الراحل سمير صبري في المهرجان الكاثوليكي للسينما

كرم المهرجان الكاثوليكي للسينما خلال افتتاحية حفل ختام الدورة الـ 71 مساء اليوم الجمعة،الفنان خالد النبوى،الفنانة سهر الصايغ، احمد بدير، بيومى فؤاد،أحمد السبكى،مى الغيطى اضافة الى تكريم إسم الراحل سمير صبرى وتسلم الجائزة النجم حسين فهمى و الفنانة القديرة سميرة أحمد.

 

السبكي يداعب بيومي فؤاد في ختام الكاثوليكي: واخد مني ٨٠٠ الف امبارح

داعب بيومي فؤاد حضور حفل ختام الكاثوليكي الذي اقيم اليوم وقال "مش هتكلم كتير عشان متأخر على ماتش الأهلي أنا والحاج أحمد السبكي".

 

احمد بدير يداعب جمهور الكاثوليكي بعد فوزه: انا عامل مشهدين

حرص الفنان احمد بدير خلال اعلان جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان المركز الكاثوليكي ان يقول كلمه: "بسرعة عشان الحق الماتش هتكلم نص ساعة بس، وانا لو أعرف إنى هاخد الجائزة الجميلة كنت لبست بدلة أو أجرت بدلة حتى، أنا فوجئت إنى فى قمر 14 ده أنا عامل مشهدين هاخد جايزة عليهم، دى كوسة، وبعد كدة لما يجيلى أى فيلم أكتر من مشهدين مش هعمله".

 

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

توفى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بحسب ماجاء في الانباء الكويتية.

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