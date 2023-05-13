نشرة الأخبار| تراجع أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة.. 7 أدعية تنجي الميت من عذاب القبر.. تفاصيل جريمة مقتل طفل منذ 8 أعوام بدمياط.. كيلو اللحمة هيبقى بكام في العيد

نشر موقع صدى البلد الأخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :
موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في مصر
أنهى النادي الأهلي مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس أمام الترجي بنتيجة (0-3) حيث سجل بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف وحيد.
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800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة
شهدت أسعار الذهب موجة غير مسبوقة من التراجع القوى ، إذ هبطت الأسعار بقوة بعدما سجلت مستويات تاريخية ، خاصة عيار 21 الذي يبحث عنه الكثير من المصريين ، والذي تراجع عن مستويات 2400 جنيه.
ليست ستهم فقط .. سيدات بالاقصرعملن في مهن الرجال .. فيديو
شهد شهر رمضان الكريم هذا العام العديد من المسلسلات الدارمية التى تحدثت عن كفاح السيدات ومن هذه المسلسلات مسلسل “ ستهم” بطولة الفنانة الكبيرة روجينا، وإياد نصار ، والمسلسل درات أحداثه عن قصة سيدة ارتدت ملابس الرجال وأمتهنت عملهم .
سلة غذاء مصر|قمح الوادي الجديد يُعيد للمحافظة مكانتها.. مزايا للمستثمرين لزراعة 3 ملايين فدان بالمحصول
تعتبر الوادي الجديد من أهم المحافظات التي برعت في زراعة محصول القمح بعد محصول البلح ، ويعد محصول القمح أهم مكون غذائي على مستوي العالم.
دعاء للميت في شوال.. 7 أدعية تنجيه من عذاب وظلمة القبر
لاشك أن دعاء للميت في شوال أو أدعية المتوفي عامة، تعد من من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفي بثوابها، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها دعاء للميت ، كما أخبرنا رسول الله
دمه على خشبة مدفونة بجواره ..تفاصيل جديدة في مقتل الطفل محمد بدمياط
"دمه على الخشبة اللى ضربه القاتل بها لسة موجود رغم مرور ٨ سنوات ودى حكمه ربنا أن ابنى حقه يجي"، هكذا صرحت رشا السلامونى والدة الطفل محمد البربري" لـ صدى البلد" .
كيلو اللحمة هيبقى بكام في العيد الكبير.. رئيس شعبة القصابين يجيب
علق محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على أسعار اللحوم وقال انه تحدث منذ ثلاث او أربع سنوات مع الإعلامي عمرو أديب وقال أننا دولة غير منتجة للحوم حتى يعرف الناس ذلك ونعتمد بشكل كبير يكون على الاستيراد.
تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.. لماذا تطور وزارة النقل اشارات السكك الحديدية؟
تجري وزارة النقل عملية تطوير شاملة لاشارات السكك الحديدية تشمل تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.
و يتسأل العديد من الركاب عن سبب هذا التطوير الذي يتسبب في بعض الأوقات في تأخي مواعيد القطارات.